Ben Fero ve Anıl Piyancı birbirlerine meydan okuyacak

Türkiye’nin en önemli sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali 5 Aralık’ta İstanbul’da oynanıyor. Final öncesinde Türkçe rap camiasının başarılı iki ismi Anıl Piyancı ve Ben Fero, bu kez sanat sahnesinde değil sahada yeteneklerini göstermeye hazırlanıyor.

Bu zamana kadar Türkçe rap dünyasındaki başarıları ile adlarından söz ettiren iki yetenekli isim, farklı bir deneyime imza atmaya hazırlanıyor. Her ikisi de çocuk yaşlardan itibaren basketbolla içli dışlı yetişen sanatçılardan Anıl Piyancı ve Ben Fero, basketbol sahasında ülkenin en iyilerini karşılaştırmaya hazırlanan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol turnuvasında kozlarını paylaşacak.

Ben Fero’nun sosyal medya üzerinden Anıl Piyancı’ya, “Anılım bu teklifimi kabul edersin diye düşünüyorum. Çünkü senin semtinde senin arkadaşlarınla benim arkadaşlarım Half Court kapışacağız. Bekliyorum. Her maçın sonunda bir kazanan bir de mağlup olur. Artık orasını da göreceğiz” sözleri ile meydan okuması üzerine heyecanlı bir düellonun fitili ateşlendi. Anıl Piyancı da sanatçının bu meydan okuması karşısında, “Ferom kardeşim bana meydan okumuşsun. Hayalet Park’ta seni bekliyorum. Takımını al gel, Half Court’ta buluşalım” sözleri ile karşılık verdi. İki isim bugün İzmir’deki Hayalet Park’taki sahada buluşmak üzere sözleşti.

“Kıyasıya bir kapışma olacak”

İddialı maça saatler kala sıkı bir antrenman sürecine giren Anıl Piyancı, “Hayatta en zevk aldığım şeylerden biri müzik setimizi basket potasının altına koyduktan sonra hip hop açıp arkadaşlarla müzik dinlerken şut çalışmak. Basketbol ve hip hop kesinlikle ayrılmaz ikili. Benim için her zaman bir tutku olmaya devam edecek. Bunu sevdiğim bir arkadaşımla yapacak olmak da çok heyecan verici” sözlerini kullandı. Piyancı ile yakın arkadaş oldukları bilinen Ben Fero bu heyecanlı karşılaşma öncesinde “Basketbola oldum olası düşkünüm. Devamlı da oynarım. Anıl ile sahada kapışacağız, öncesinde de pratik yapıyorum. Kıyasıya bir karşılaşma olacağına eminim” diye konuştu.

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali, 5 Aralık tarihinde İstanbul’da gerçekleştirileceği bildirilirken, kayıtların 16 Kasım tarihinde başladığı ve turnuva ile ilgili tüm detayların markanın web adresinde olduğu belirtildi.