banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı
Putin, Epifani bayramı dolayısıyla buzlu suya girdi
Putin, Epifani bayramı dolayısıyla buzlu suya girdi
Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti
Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etti
ABD Başkanı Trump’ın başkanlık koltuğundaki son günü
ABD Başkanı Trump’ın başkanlık koltuğundaki son günü

Bankadan kredi çekerek açtığı kütüphaneye 7 bin 500 kitap sığdırdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 10 bin kitap ile bölgenin en büyük kütüphanesini emekli maaşına karşılık banka kredisi çekerek kuran Kerim Erhan isimli vatandaş, yemedi içmedi banka kredisi taksitlerini ödedi.

Kültür Sanat 20.01.2021, 09:20
2
Bankadan kredi çekerek açtığı kütüphaneye 7 bin 500 kitap sığdırdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 10 bin kitap ile bölgenin en büyük kütüphanesini emekli maaşına karşılık banka kredisi çekerek kuran Kerim Erhan isimli vatandaş, yemedi içmedi banka kredisi taksitlerini ödedi.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi’nde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucularından merhum Türkel Minibaş’ın ismini taşıyan kütüphanede kayıtlı 10 bin kitap dev bir bilgi hazinesi ile gençlere meşale tutmayı başaran 57 yaşındaki gemi inşaat mühendisi Kerim Erhan, kütüphanesi olmayan il ve ilçelerde de yeni kütüphanelerin kurulabilmesi için aynı fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Yaz aylarında ailesiyle birlikte geldiği Ayvalık’a kendi değimiyle aşık olduğunu belirten aslen İstanbullu ve iki çocuk babası Erhan, “Ben daha önce buna benzer 4-5 tane daha kütüphane kurdum. Bunları yaşattım. Bunların bir kısmı kapandı ama bir kütüphanenin nasıl kurulacağını biliyorum. Ayvalık’a bir katkım olsun diye düşünürken, yapılabilecek en güzel işin bir kütüphane olacağında karar kıldım” dedi.

Ayvalık’a kütüphane kazandırma kararını aldıktan sonra 2017 yılında ilk etapta kitapları seçtiğini ve yayın evlerine başvurduğunu anlatan Kerim Erhan, “Yayınevleri de sağolsunlar bana çok ciddi indirimde bulundular. Ama sonuçta o kitaplar için ortaya çok ciddi bir meblağ çıktı. Baktım ki benim maddi gücüm bu kadar kitabı satın almaya yetmiyordu. Ama kitapları da almam gerekiyordu. Bende emekli maaşıma karşılık bir bankadan kredi çekerek bu kitapları satın aldım. Aldığım krediyle de kitapların parasını yavaş yavaş ödedim” ifadelerini kullandı.

Kütüphanede 7’den 77’ye her yaş grubuna uygun 7 bin 500 kitabın bulunduğunu kaydeden Erhan, hedefinin bu sayıyı 10 bine çıkarmak olduğunu belirterek, “Pandemiden önce kütüphanemiz epey yoğundu. Ama şu anda pandemi dönemi olmasına rağmen kütüphaneye gelenler, kitap alanla ders çalışanlar var. Tabi benim hayalimde daha da çok insanın kütüphaneye gelmesi ve yararlanmasıdır. Ben kişiliğim gereği geçmişte yaptıklarıma değil, gelecekte ne yapacağıma bakarım. Bu yüzden de mümkün olursa kütüphanesi olmayan başka yerlere de böyle bir eserin kazandırılmasını isterim elbette ama benim bu anlamda finansal imkânlarım çok kısıtlı. Ayvalık’ta kurduğum bu kütüphaneyi bir başka yerde kurabilmem çok zor olur. Bu yüzden de bu tür oluşumlara her zaman elimden geldiğince destek vermeye çalışırım. Ben toplumumuzun geleceği için, çocuklarımıza kitap okumalarını sağlayarak önünü açmaktan yanayım. Bizim amacımız; kitapları yazanlar ve basanlarla, bu kitapları okumak için bekleyen geniş bir kitleyi bu vesile ile bir araya getirebilmektir. Bu konuda Ayvalık Belediyesi’nden de çok ciddi destek aldık. Bize çok güzel bir mekânı ayırdılar. Zaten bu kütüphane de Ayvalık Belediyesi’ne aittir. Ben, insanlarımızın mümkün olduğunca daha fazla kitap okumalarını arzuluyorum. Bu şekilde de kendilerini geliştirmelerini umuyorum. Çünkü kendini geliştiren her birey, bir süre sonra topluma yarar sağlamaya başlayan biri haline gelecektir. Böylelikle de geleceğimiz daha aydınlık olacaktır” diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi yetkilileri memnun

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak da, Ayvalık’ın tanınmış işadamlarından Cihan Şişman’ın katkılarıyla belediye bünyesine bir gençlik merkezi kazandırıldığını hatırlatarak, “Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zeytin müzemizde Feyza Hepçilingirler adını taşıyan bir kütüphanemiz daha var. Ama gördüğümüz kadarıyla gençlik merkezimiz içerisinde bulunan Kerim Erhan beyin kurduğu bu kütüphane çok daha aktif bir durumda. Bu durum pandemi sürecinde de aynı paralelde devam ediyor. Kitap sirkülasyonu da katılımcı sayısı da oldukça yüksek. Bence Ayvalık’ta Kültür Bakanlığı bünyesindeki Halk Kütüphanesi’nden de daha aktif bir durumda. Biz de destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kerim Erhan ile birlikte Ayvalık Belediyesi bünyesinde her mahalleye oluşturmaya çalıştıkları Mahalle Evleri Projesi kapsamında her mahalleye bir kitaplık kazandırmaya yönelik bir çalışmayı hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden Erkan Cılak, “Biz toplum olarak dijital platformlara daha fazla ağırlık vermeye başladık. Hatta bu durum adeta bir hastalık duruma doğru ilerliyor. Doğru ya da yanlış tüm bilgileri bu platformdan alıyoruz ama kitap okuyarak, öğrenmenin tadı bambaşkadır. Aslında bugün; ‘Türkiye niye böyle oldu?’, ‘Balıkesir niye böyle oldu?’, ‘Ayvalık niye böyle oldu?’ sorularının cevabı, insanlarımızın daha az kitap okumasından kaynaklanıyor. O yüzden de Kerim beyin yapmış olduğu bu özverili çabayı kutluyorum. O’nun bu yaptığı örnek çalışma keşke Türkiye’nin her yanına yayılabilse. Kerim bey bunu olumsuzluklara karşı direnerek gerçekleştirdi. Zor dayandı. Ama şu anda olumlu sonuçlar alınmaya başlandı. O yüzden de son derece mutluyuz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
banner435