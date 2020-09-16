Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı raflarına ‘Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ eseri katıldı
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BÜNYESİNDE YER ALAN ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI RAFLARINA, ADNAN YILMAZ TARAFINDAN KALEME ALINAN ‘MİLLETİN SESİ MEHMET AKİF ERSOY’ BAŞLIKLI BİYOGRAFİK ESER KATILDI.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı raflarına Adnan Yılmaz tarafından kaleme alınan ‘Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ başlıklı biyografik eser katıldı.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, tüm hayatını şiirleri ve fikirleriyle Türk milletine adamış Mehmet Akif Ersoy’un biyografisini eserleri arasına kattı. İstiklal Savaşı sırasında şehir şehir, kasaba kasaba dolaşarak heyecanını ve umudunu milletiyle azim ve kararlılıkla paylaşan, yazılarıyla Anadolu’da bağımsızlık mücadelesini ateşleyen Mehmet Akif Ersoy’un biyografisini Adnan Yılmaz kaleme aldı. Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan bu çalışma Türk milletinin ve Türkiye’nin geleceği olan genç nesiller için hazırlandı. Milli şairin hayatı kaleme alınırken akademik üslup kaygısı gütmeden edebi ve yalın bir anlatıma özen gösterildi. Bu nedenle çalışmanın tarihe olan ilginin artışında bir kapı görevi göreceği, okurun ön planda Mehmet Akif Ersoy’un hayatını öğrenirken, arka fonda tarihe de tanıklık edeceği düşünülmektedir.
Okuyucular, ‘Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ eserine ve diğer eserlere Atatürk Araştırma Merkezi genel ağ sayfasında yer alan e-mağazadan https://emagaza-atam.ayk.gov.tr/detay/621/milletin-sesi-mehmet-akif-ersoy-2020 ulaşabiliyor.
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:39
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0