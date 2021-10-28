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Ataşehir’de Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri

Cumhuriyetin ilanının 98. yılı etkinlikleri kapsamında Ataşehir’de Moğollar grubu ile Niyazi Koyucu konser verdi.

Kültür Sanat 28.10.2021, 23:46
Ataşehir’de Moğollar ve Niyazi Koyuncu konseri

Cumhuriyetin ilanının 98. yılı etkinlikleri kapsamında Ataşehir’de Moğollar grubu ile Niyazi Koyucu konser verdi.

Ataşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, ilk olarak 22-24 Ekim tarihleri arasında Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ataşehir Caz ve Sinema Günleri” ile başladı. 3 gün boyunca müzikseverler Amfili Park’ta müzik dolu akşamlar yaşadı. Birbirinden yetenekli genç müzisyenler; Manuş-u Ala, JazzMatiz, Subway Jazz Station, Esra Kaya Trio, So Swing! ve Kökkadro Ataşehirlilere caz esintileri sundu. Günün stresini atarak keyif dolu saatler geçiren sanatseverler, çalınan müziklere dans ve alkışlarıyla eşlik ederken çocuklar da doyasıya eğlendiler. Konserin ardından yapılan film gösterimiyle de Ataşehirliler sinema keyfi yaşadılar.

Kutlamalar 28 Ekim Perşembe günü Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Aynı günün akşamı meydan bu kez, saat 20.00’de başlayan Niyazi Koyuncu ve Moğollar konserlerine ev sahipliği yaptı. Konserlere Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP PM üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, belediye başkan yardımcıları, Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ve çok sayıda Ataşehirli katıldı.

Moğollar ve Niyazi Koyuncu en sevilen şarkılarını, alandaki Cumhuriyet coşkusuna ortak olan vatandaşlar için söyledi. Sahneye ilk çıkan Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu, dillerden düşmeyen şarkı ve türkülerini sevenleriyle birlikte söyleyerek renkli bir konsere imza attı. Söylediği şarkılarla konser alanını dolduran vatandaşları coşturan Niyazi Koyuncu’nun şarkılarındaki tulumun ve kemençenin sesini duyan Ataşehirliler de konser alanında horon oynadılar.

Ardından sahne alan Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal’dan oluşan Moğollar grubu da verdiği konserle müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı. Grup üyelerinden Cahit Berkay Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Ataşehirlilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ileterek, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye teşekkür etti. Yaklaşık bir saat süren sahne performansı esnasında ünlü grup, aralarında Cem Karaca ve Barış Manço’nun bestelerinin de bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan Yılmaz Derindereli, ”Geçen sene Covid’den dolayı gelemedik. Bu sene belediye sağ olsun açık havada tekrar yapıyor. Görüyorsunuz muhteşem bir kalabalık var, coşkuyla Cumhuriyet Bayramını ailecek kutluyoruz. Çocuklarımızla birlikte geldik, geçen sene onlarda covidden dolayı çok sıkıntıdaydı. Şimdi açık hava herkes çok mutlu konserde güzel herkesin bayramını kutluyoruz" dedi.

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