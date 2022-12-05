Ata Buz Müzesi, UNESCO’nun dünya müze ödülü için hazırlanıyor

Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde yapılan "Ata Buz Müzesi", dünya müze ödülü için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan ve Türkiye’nin ilk buz müzesi olma unvanına sahip olan Ata Buz Müzesi, UNESCO’ya dünya müze ödülü için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Buzların tıraşlanması ile yapılan sanat ise hem malzemenin zor işlenmesinden hem de bulunduğu soğuk ortam sebebiyle heykeltıraşlar için zorluklar çıkarabiliyor.

3 ayda bir konsept değişikliğine gidilen müze, tüm ihtişamıyla misafirlerin ziyaretine açık durumda bulunuyor. Sadece ziyaret amaçlı kullanılmayan müzede heykel bölümü öğrencileri de birçok çalışma yapıyor. Öte yandan, Ata Buz Müzesi Koordinatörü Mustafa Bulat, şu anda özelleştirilmiş durumda bulunan Türkiye’nin ilk buz müzesi ile UNESCO’nun dünya müze ödülüne başvuru yapmayı planladıklarını söyledi.

“UNESCO’nun dünya müze ödülüne başvuru yapacağız”

Müzenin sürekliliğinin öğrencilerin ürettiği heykellerle korunduğunu belirten Ata Buz Müzesi Koordinatörü Mustafa Bulat, “Atatürk Üniversitesi gerçekten çok büyük bir üniversite, biz kurumsal olarak Palandöken Dağı’nda, kar etkinlikleri, yarışmalar, şehirde buz ve winter fest programları yapıyorduk. Üniversitede heykel bölümü olarak buz müzesi kurulmadan önce Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) sokağı yapmıştık. Daha sonra şehre bir buz müzesinin gerektiği fikri bizde oluştu. Bölümde olan bazı olan hocalarla beraber bu düşünceyi projelendirdik. 2018 yılında ihaleye çıktık ve 2019 yılında da üretmeye başladık. 2020 yılında da bu müzenin açılışını yaptık. Erzurum’da yapmış olduğumuz buz müzesini Türkiye’de ilk kez hayata geçirdik. Burada etkinlikler sürekli oluyor. Öğrenciler burada buz dersleri alıyor. Bu müzenin yaşaması öğrencilerimizin ürettiği heykellere bağlı durumda bulunuyor. UNESCO’nun dünya müze ödülüne başvuru yapacağız. Daha sonra uluslararası buz sanatçılarını davet ederek burada etkinler yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Türkiye’de böyle bir örnek yok”

Ata Buz Müzesi ile sosyal bir ortam oluşturduklarını söyleyen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Ata Buz Müzesi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Önder Yağmur, “Ben bu işe biraz da mücadele olarak bakıyorum. Türkiye’de böyle bir örnek yok. Buz malzemesini sanata dahil etmek de ayrıca vermiş olduğumuz başka bir mücadele. Çünkü malzeme zor, onu işlediğimiz alan zor, bu konuda da mücadele veriyoruz. Müzemizdeki konsepti 3 ayda bir değiştiriyoruz. Konseptimiz bazen çocuklar odaklı oluyor, bazen tarihsel, bazen de kültürel oluyor. Buna bölüm kurulu olarak bir araya gelerek karar veriyoruz. Erzurum genelinde ilgi var. Özellikle yaz aylarında buraya gelip, o soğuğu hissedip kendi kültürlerini yaşamak istiyorlar. Burada güzel bir sosyal ortamda oluşturmuş olduk” diye konuştu.