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Artvin'de minik yazarlar imza günü düzenledi

Artvin’de 22 ilkokul öğrencisi 2 yıl üzerlerine çalıştıkları en güzel hikayelerin yer aldıkları kitapları için imza gününde bir araya geldi.

Kültür Sanat 16.06.2021, 10:47
Artvin'de minik yazarlar imza günü düzenledi

Artvin'in Borçka ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören minik yazarlar hikayelerini topladıkları kitapları için imza günü düzenlediler. "Büyük hayaller küçük yazarlar" isimli projesi kapsamında ilkokul öğrencileri düzenlenen programda okul bahçesinde kitaplarını imzaladılar.


Törene katılan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, “Öğrencilerimizin göstermiş olduğu başarılarından dolayı, hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Güzel bir çalışma yapmışlar, yazar öğrencilerimiz bize okulumuza olan özlemimizi artırdı” dedi.


Sınıf öğretmeni Gülümser Balcı ise “İmza gününde öğrencilerin 2 yıla aşkın yazarlık çalışmalarının sonucunda en beğenilen hikayelerinden derlenen 'Ben Düşler Ben Yazarım' isimli hikaye kitabı okuyucularla buluştu. Öğretmen, veli ve öğrencilerin gururlandığı bugünde misafirler yazar öğrenciler tarafından imzalanan kitaplara büyük ilgi gösterdi” ifadelerini kullandı.

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