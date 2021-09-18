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Ani Örenyerinde Selçuklu Mezarlığı ortaya çıkarıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Ani Örenyerinde yürütülen kazı çalışmalarında, Selçuklu mezarlığına ulaşıldı.

Kültür Sanat 18.09.2021, 11:17
Ani Örenyerinde Selçuklu Mezarlığı ortaya çıkarıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Ani Örenyerinde yürütülen kazı çalışmalarında, Selçuklu mezarlığına ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Selçuklu Mezarlığı’nın ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anadolu Türk tarihi için ilklerin şehri olan Ani Örenyeri’ndeki kazılarda, Selçuklu’nun Anadolu’daki ilk mezar anıtı olduğu düşünülen kare kaide üzerinde, sekizgen gövdeli kümbet kalıntılarına ve etrafında taş sandukalı Selçuklu mezarlığına ulaşıldı” ifadelerine yer verildi.

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