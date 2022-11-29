Anadolu Ateşi yanmaya devam ediyor

Bugüne kadar 47 milyon sanatsevere ulaşan Anadolu Ateşi, 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom sahnesinde yanacak.

Doğu ile batı kültürlerini buluşturan ve evrensel barış mesajları veren dans projesi olarak tasvir edilen Anadolu Ateşi, 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda seyircisi ile buluşacak. Muhteşem dans performansının biletlerine ise Biletinial’dan ulaşılabilecek. Bugüne kadar dünyanın dört bir köşesinde gösteriler sergileyen Anadolu Ateşi, Türkiye’nin farklı yörelerinin folklorik danslarını diğer dans disiplinleriyle modernize ettiği etkileyici gösterisini İstanbullu sanatseverle bir kez daha buluşturacak.