“2. Atakum Kitap Günleri” sona erdi

Atakum Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Atakum Kitap Günleri” sona erdi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum Kitap Günleri, önümüzdeki yıllarda devam edecek. Atakum’un geleneği haline dönüşecek” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından 1-10 Ekim tarihleri arasında Atakum Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen 2. Atakum Kitap Günleri dolu dolu geçen programının ardından kapılarını kapattı. Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği 2. Atakum Kitap Günleri’nde 40 yayıncı, 50 yazar, 100 marka yer aldı. Etkinliğin son gününde de ziyaretçilerle ve yazarlarla Atakum Kent Meydanı’nda bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Kitap Günleri’nin gelecek yıllarda da devam edeceği müjdesini vererek, “Atakum’un geleneği haline dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Okur-yazar buluşması

2. Atakum Kitap Günleri’nde her gün farklı usta yazar ve şairin gerçekleştirdiği söyleşileri ile imza günleri etkinliğe renk kattı. Söyleşiler kapsamında; Barış Yarkadaş, Sinan Meydan, Ahmet Selçuk İlkan, İhsan Eliaçık, Cemil Kılıç, Kadir Akın, Irmak Zileli, Sinan Yağmur, Bekir Öztürk, Haldun Açıksözlü, Zeynep Aliye, Süreyya Köle, İsmail Tokalak, Bircan Çelik, Serkan Türk, Cemalettin Küçük, Aziz Avcı, Dr. Ertuğrul Taş, Meriç Gök, Ebru Çaloğlu, Atilla Küçükala, Dr. Mustafa Çağlar, Behruz Dijurian gibi şair ve yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Birçok şair ve yazar ise stantlarında imza günü gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, takip ettikleri yazar ve şairlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.

“Atakum’un geleneği haline dönüşecek”

Etkinliğin son gününde de Atakum Kent Meydanı’nda ziyaretçilerle ve yazarlarla bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu Atakum’un 2. Kitap Günleri, yaklaşık 40 yayıncı 50 yazar 100 marka binlerce kitap yer aldı. 10 gündür Samsunlular ve Atakumlular her gün buraya geldiler, kitaplar aldılar, izlediler, gezdiler, söyleşilere katıldılar. Yazarlar ayrı ayrı zamanlarda Türkiye’nin sorunları ve kitap sevgisiyle ilgili söyleşiler yaptı. Bundan sonraki dönemde böyle çadırda değil, daha güzel bir mekanda yapacağız. Samsunlulara kitabı, sanatı sevdirmeye çalışıyoruz. Bu etkinlikleri yılın belli aylarında daha da hızlandıracağız. Şiir ve kitap okuma günleri, hızlı kitap okuma eğitimleri gerçekleştireceğiz. Kitapla insanı buluşturabilecek etkinlikleri takvime yayarak sürekli hale getirmeye çalışacağız. Atakum Kitap Günleri de önümüzdeki yıllarda devam edecek, Atakum’un geleneği haline dönüşecek. Kitap önemli. İnsanı insan yapan değerlerden birisi. Bir birey her okuduğu kitapta çoğalarak gidiyor. Onun için ben etkinliğin açılışında da ‘Samsunluları kitap okumaya davet ediyorum’ demiştim. Okumak iyidir, her bir yurttaşımızı sürekli okumaya ve başucunda bir kitap bulundurmaya davet ediyorum” diye konuştu.