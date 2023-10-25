Törene, Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Ankara ile birlikte, KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, KRONE Trailer International Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ve Satış Bölge Yöneticisi Kemal Sungar katıldı. İki güçlü firma, bir araya gelerek bu anlamlı iş birliğini kutladı.

Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay, "Ekipman yatırımlarımızın odağında her zaman taşımalarını gerçekleştirdiğimiz müşterilerimize alternatif ve güçlü çözümler sunmak yer alıyor. KRONE Mega Liner’ler geniş hacmi ve yükleme-boşaltma kolaylığı, özellikle otomotiv sektörüne yönelik operasyonlarımızda bize büyük katkı sağlayacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını da 100 adetlik yatırımla taçlandırmış olduk." diye konuştu.

KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bu özel teslimatı gerçekleştirmek bizim için büyük bir onur. Bu treylerler, dünya yollarında dolaşırken Cumhuriyetimizin büyük başarısını simgeleyecek.” dedi.

KRONE Trailer International Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ise şunları belirtti: "Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz bu teslimat, ülkemizin başarısını ve birliğini kutlama fırsatı sunuyor. KRONE olarak, Sarp Intermodal gibi güçlü bir iş ortağıyla bu projede yer aldığımız için gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki Sarp Intermodal ile süregelen iş birliğimiz, 2024’te ve önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir. Türkiye'nin lojistik sektöründeki büyüme potansiyelini keşfetmeye devam ediyoruz.”

Teslimatla birlikte, Cumhuriyet'in 100. yılını yansıtan logo tasarımına sahip treyler ve çekiciler yollara çıkacak. Sarp Intermodal, bu özel treyler ve çekicilerdeki mesajlar ile Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacak.