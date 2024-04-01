Milyonların yoğun katılım gösterdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde tercihler yapıldı. Saat 17.00 itibarıyla biten oy kullanma sürecinin ardından sayım başladı.

Konya’nın Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden Uğur İbrahim Altay oldu.

Başkan Altay sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Altay, “Sandık başına giderek Güçlü bir Konya için karar veren hemşehrilerime teşekkür ederim. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte Konya’mız için çalışmaya ve tüm hemşehrilerimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Verdiğiniz emanete sahip çıkacağız, Konya Modeli Belediyeciliğimizi daha da geliştireceğiz. Allah yolumuzu açık etsin.” ifadelerini kullandı.