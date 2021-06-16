İç sularda getirilen balık avı yasağına olta balıkçılarından itiraz

Türkiye genelinde yaz döneminin gelmesi ile birlikte valilikler tarafından alınan kararlar doğrultusunda, suda boğulma olaylarının meydana geldiği iç sular, göl, gölet, nehir, sulama kanalı ve su birikintisi gibi yerlere girilmesi ve balık avlanılmasının yasaklanmasına dair karara olta balıkçıları itiraz etti.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bal, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının bir süre önce 81 il valiliği ile İl Jandarma Komutanlıklarına gönderdiği “valilikler tarafından alınacak kararlar doğrultusunda, suda boğulma olaylarının meydana geldiği iç sular, göl, gölet, nehir, sulama kanalı ve su birikintisi gibi yerlere girilmesi ile balık avlanılması gibi davranışların yasaklandığını” hatırlattı. Söz konusu emrin ulaştığı illerde, karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 11.maddesi gereğince (15 yaş üstündeki kişilere kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin veli veya vasilerine) idari para cezası uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bal, “Söz konusu yazıda, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında yaşanacak artış ve eğitim/öğretim döneminin sona erecek olması sebebiyle, serinlemek, balık tutmak ve piknik yapmak suretiyle kontrolsüz olarak iç sular, göl, gölet, nehir, sulama kanalı ve su birikintisi gibi yerlere girilmesine bağlı olarak, suda boğulma olaylarının artacağının değerlendirildiği ifade edilerek, geçmiş yıllarda meydana gelen bu üzücü olaylarda birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği ya da yaralandığı hatırlatılıyor ve 1 Ocak 2019 ile 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında meydana gelen suda boğulma olaylarında 788 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 262 kişinin de yaralandığı, 12 kişinin ise kaybolduğu belirtiliyor. Meydana gelen bu üzücü olayların önlenmesi maksadıyla, geçmiş yıllarda meydana gelen boğulma olayları analiz edilerek, bu olayların yaşandığı yerlere, DSİ, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Belediyeler tarafından girişin yasak ve tehlikeli olduğuna dair uyarı, ikaz levhaların konulması talimatları da yer alıyor. Bu yazıda, ticari ya da amatör avcılık gibi bir ayrım yapılmadığından, valiliklerce ticari avcılığa da yasak getirilmesi gibi bir değerlendirme durumu da söz konusu olabileceğinden, yapılacak açıklamalarla konuya bir açıklık getirilmesinin şüpheye mahal bırakmaması adına önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca, öncelikle amacı sürdürülebilirlik olan doğa aşığı olta avcılarımıza da bu çerçevede yasaklama getirildiği için söz konusu yazının iptali konusunda TBMM ve Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde görüşmelerimiz devam etmekte olup, kısa sürede olumlu netice alacağımız da değerlendirilmektedir. Federasyon olarak itirazımız sadece balıkçılığa getirilen yasaklamayadır” diye konuştu.