Konya’nın raylı sistemi için tarihi bir başlangıç yaptıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önümüzdeki 5 yılda Konya’nın mevcut 27 kilometre hattına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte 105 kilometre hat daha ilave ederek Konya’yı Anadolu’nun raylı sistem ağını en çok kullanan şehri yapmaya söz verdiklerini belirtti.

Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı yanında düzenlenen temel atma programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettiklerini, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin ve Konya’nın bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



“Konya raylı sistem kullanımında Anadolu’nun ilk şehri”

Trafiği çözmenin dünyada bulunmuş tek yolunun toplu ulaşım araçlarını artırmak olduğunu belirten Başkan Altay, “Konya, raylı sistem kullanımında Anadolu’nun ilk şehri. 1980’li yıllarda raylı sistem kullanmayı başarmış ve o günden bugüne kadar 27 kilometre uzunluğunda Selçuk Üniversitesi’nden başlayıp Adliyeye kadar uzanan bir raylı sistem yapmayı başarmış bir şehir. Sonrasında yüksek hızlı trenle birlikte raylı sistemde yeni bir dönemi yaşadık ve bugün o konforu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.



“Yeni hatla insanların sanayi bölgelerine raylı sistemle ulaşmasını sağlamış olacağız”

31 Mart seçimlerinden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla birlikte Konya’nın yeni vizyonunu kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Başkan Altay şöyle devam etti:

“Bu 5 yılda mevcut 27 kilometre hattımıza tam 105 kilometre hat ilave ederek Konya’yı Anadolu’nun raylı sistem ağını en çok kullanan şehri yapmak için çaba göstermeye söz vermiştik. Elhamdülillah bugün hep birlikte Adliye-Şehir Hastanesi, Şehir Hastanesi-Stadyum hattının ilk etabının temelini atmış olacağız. Bu etapla birlikte Alaaddin’den Adliye’ye gelen hattımız ilk etapta Şehir Hastanesi’ne ulaşmış ve Şehir Hastanesi’nden de 11.2 kilometre uzaklıkta yeni yaptığımız sanayi sitesine kadar ulaşmış olacak. Bu hattı Büyükşehir olarak biz yapacağız. Yeni Sanayi Sitesi’nden Aksaray yolu, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Halil Ürün Caddesi ve Yeni Stadyuma kadar olan 10 kilometrelik ikinci etap hattı da Cumhurbaşkanımızın onayıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza devrettik. O hat tamamlandığında Alaaddin’den başlayıp Adliye-Şehir Hastanesi-Aslım Caddesi ve Yeni Stadyuma kadar; Konya banliyösünü, mevcut hattımızı ve ileride yapacağımız Barış Caddesi hattımızı dikine kesen yeni bir ulaşım aksı oluşacak. Özellikle Aslım Caddesi’ndeki sanayi alanlarında çok büyük bir yoğunlaşma oldu. Konya’nın tarihi dönüşümlerinden birisi olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin bu yılsonu taşınmasıyla birlikte oradaki yoğunluk ciddi manada artmış olacak. Bu yapmış olduğumuz hatla insanların oraya toplu ulaşımla ulaşmasını sağlamış olacağız.”



Yeni hattın maliyeti 1.7 milyar tl

Temeli atılan hattın Adliye-Şehir Hastanesi kısmını Dünya Bankası’yla, Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi etabını da öz kaynaklarla gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Altay, toplam 1.7 milyar TL yatırımla bu raylı sistem hattını Konya’ya kazandırmış olacaklarını ifade etti.



“Konya’nın ilk metrosunu inşa etmek için yoğun çaba içerisindeyiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla birlikte çalışmalara kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Başkan Altay, “Özellikle Alaaddin-Konya Teknik Üniversitesi hattıyla birlikte Konya’nın ilk metrosunu inşa etmek için yoğun çaba içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede buna da başlayıp bir sözümüzü daha yerine getirmiş olacağız. Bununla birlikte Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi-Çeçenistan Caddesi’nde Meram-Karatay bağlantısını sağlayacak ve yeni YHT Gar’a kadar uzanan yeni raylı sistemle ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Alaaddin-Necmettin Erbakan Üniversitesi hattının da proje çalışmalarına başlamakla ilgili bakanlığımız yazıları yazdı, bununla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bu süreçte yapımına devam ettiğimiz 17,4 kilometre uzunluğunda KONYARAY Banliyö Hattı’nda da çalışmalar kesintisiz şekilde devam ediyor. İlk etapta Meram Gar’dan başlayan ve Kayacık Lojistik Merkezi’ne kadar ulaşacak hatta artık şehir içi kısmında da çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah 2026 yılında oranın hizmete açılmasıyla ilgili bir çaba içindeyiz” ifadelerini kullandı.



“1 yıl içinde 28.1 kilometre hattın inşasına başlayacağız”

16,1 kilometrelik Fırat Caddesi-Beyhekim Hastanesi-Barış Caddesi hattıyla ilgili sürecin de hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Altay şu değerlendirmede bulundu:

“Böylece 1986 yılında başlayan, bugüne kadar yapılmış olan 27 kilometre raylı sistem hattına sadece Büyükşehir Belediyesi olarak 1 yıl içerisinde 28.1 kilometre hattın inşasına başlamış olacağız. Böylece yüzde yüz bir artış ortaya çıkacak. Ayrıca inşaatı devam eden banliyö hattını da eklediğimizde neredeyse şu an itibariyle Konya’nın mevcut raylı sistemini iki katına çıkarmış oluyoruz. Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte yapacağımız 77 kilometreyi de ilave ettiğimizde mevcut hattımıza 4 kat ilave ederek Konya’yı eşsiz bir raylı sisteme kavuşturmuş olacağız.”



Büyükşehirler içinde en ucuz toplu ulaşım hizmeti Konya’da

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların toplu ulaşımda konforunu artırmak üzere çalıştıklarını da aktaran Başkan Altay, 1.3 milyar lira bedelle 180 yeni otobüsü Konya’ya kazandırdıklarını, her yıl 50 yeni otobüs daha alarak otobüs filolarını yenilemeye de devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Konya’nın tüm Büyükşehirler içerisinde en ucuz toplu ulaşım hizmeti sunan şehir olarak öne çıktığını, öğrenci biletinin 4, sivil biletin de 8.5 lira olduğunu hatırlatan Başkan Altay, neredeyse muadillerinin 3’te 1’i oranında toplu ulaşım hizmeti sunduklarını kaydetti.



“Yeni 5 yıllık hizmet dönemimize böyle hayırlı bir işle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Konya’nın raylı sistemi için tarihi bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Başkan Altay, “İnşallah bu önümüzdeki 5 yıl boyunca Konya tarihine geçecek toplamda 105 kilometrelik raylı sistem hatlarını yaparak Konya’mızın mevcut 27 kilometre raylı sistem hattına 4 kat daha ilave ederek Konya’yı Anadolu’nun toplu ulaşımda en önde şehri yapma gayretinin başlangıcını birlikte gerçekleştiriyoruz. Konya’ya verdiği kıymet ve önemden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Konya’mızın raylı sisteminin yeni dönemde yeni vizyonla ortaya çıkması adına gösterdiği gayret dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne (AYGM) teşekkür ediyorum. Bu hattın yapımında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. İnşallah bir an önce tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Konya’mıza hayırlı olsun. Yeni 5 yıllık hizmet dönemimize böyle hayırlı bir işle başlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.



“Bu proje gerçekten çok büyük bir proje”

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda özveriyle çalıştığını belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz, diğer bütün sosyal hizmetlerde, ekonomik hizmetlerde olduğu gibi ulaşım altyapısını da bu devasa projelerle hep insanlarımızın mutluluğa erişmesine koşar adımlarla uğraşmaktadır. Bu faaliyetlerin artarak devamı yönünde temennilerimi ifade etmek istiyorum. İnşallah şehrimiz, mutlu bireylerin yaşadığı, kırsal anlamda oluğu gibi şehir merkezinde de yaşam kalitesini artıran, bu hizmetlerin daha da artarak devam ettiği ve bu yönden de belediyelerimizin hem sizden almış olduğu teveccüh hem de kurumsal kapasitesini geliştirerek bu nitelikli projeleriyle her gün biraz daha bu hizmetleri artırmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, çalışma ekibine, katkı sunan ilgili bakanlıklarımıza teşekkür ederiz. Bu proje gerçekten çok büyük bir proje. Şehrimize ve insanlarımıza çok önemli hizmetler sunan bir proje. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 11.2 kilometre uzunluğundaki Stadyum-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın 1. Etabı olan Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Tramvay Hattı’nın temeli dualarla atıldı.