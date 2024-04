Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda tüm belediye çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Altay, Gazze’de yaşananların ve yerel seçim sürecinin bu Ramazanı diğerlerinden ayırdığını vurguladı.



Başkan Altay İsrail’i bir kez daha kınadı

Gazze’de yaşananların herkesin içinde derin acılar oluşturduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Maalesef ki Ramazan ayındaki zulüm bayramda da kesintisiz devam etti. Buradan tekrar zalim İsrail’i, soykırım yapan İsrail’i kınıyoruz. İnşallah Gazze’deki kardeşlerimizin bir an önce hayatlarının normale dönmesi ve yurtlarına geri dönmeleri, üzerlerindeki zulmün bir an önce kalkmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.



“Konya’nın hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz gayret ediyoruz”

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlere de değinen Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: “Hep birlikte bir yerel seçim süreci yürüttük. 6 yıldır birlikte çalışıyoruz. Özellikle 2019 seçimlerinden itibaren ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla şehrimizde hep birlikte çok önemli hizmetlerde bulunduk. Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştirmek için gece gündüz demeden gayret ettik, çaba sarf ettik ve çok önemli başarılar elde ettik. Başta Eski Sanayi ve Karatay Sanayi dönüşümü, Ağır Bakım, Cephanelik dönüşümü ve Darülmülk Projesi altında Türkiye’nin en büyük ihya projesini yürütürken taşradaki 28 ilçemizde de altyapıdan üst yapıya, sosyal hayattan gençlerimiz ve kadınlarımızla ilgili çalışmalara kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Nihayet seçimler gerçekleştirildi ve bir 5 yıl daha Konya’yı hep birlikte yönetmek için Konyalılardan destek almış olduk. Şimdi hep birlikte yeni bir başarı hikayesi yazmamız gerekiyor. Konya’nın sorumluluğu her zaman çok yüksekti ama bu dönem çok daha yüksek başarılar elde etmemiz gerekiyor. Şu anda Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği Cumhur İttifakı’nın en büyük Büyükşehir ve il belediyesi konumumuzdan dolayı bütün gözlerin üzerimizde olduğu bir 5 yılı birlikte yaşayacağız. Hata yapma lüksümüz yok, daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz ve ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışımızı geliştirerek, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir belediyecilik modeli oluşturacağız.”



“Bugün Konya’da bir başarı konuşuluyorsa tüm çalışma arkadaşlarımızın çok büyük katkısı var”

Tüm Büyükşehir ekibinin bunu en güzel şekilde yapacak gücü, motivasyonu ve birlikte çalışma kültürü olduğuna inandığını dile getiren Başkan Altay, “Onun için bu 5 yıl inşallah başarıdan başarıya koştuğumuz, tüm Türkiye’nin ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışını daha yakinen tanıdığı, sosyal ve kültürel faaliyetlerle birlikte şehrimizi geliştirmek adına yarım kalan işlerimizi tamamladığımız, söz verdiğimiz işleri devam ettirdiğimiz başarılı bir dönem olacağına ben yürekten inanıyorum. İnşallah bu dönemde özellikle ulaşım konusunda vermiş olduğumuz 105 kilometre raylı sistem hatlarının yapılması, başta Darülmülk Projesi olmak üzere şehrimizin ihyasıyla ilgili çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. Bugün Konya’da bir başarı konuşuluyorsa, Konya’da bir yerel yönetim başarısı konuşuluyorsa bu salonda olan ve olmayan tüm çalışma arkadaşlarımızın hepsinin çok büyük emeği ve katkısı var. Ben bu yüzden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.



“Konya’yı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapacağız”

Bu birlik ve beraberliği artırarak, safları sıklaştırarak daha çok çalışacaklarını ve Konya’yı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapacaklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya’ya gelen herkes Konya’nın sakinliğinden, temizliğinden ve belediyecilik başarısından bahsediyor. Bu önümüzdeki 5 yıl inşallah bunların artarak devam ettiğine hep birlikte şahitlik etmiş olacağız. Elde ettiğimiz tecrübe, sizlerin bilgi birikimi, Konya’nın kurumsal yapısı ile bunu başaracak güçteyiz. Ben buna inanıyorum. İnşallah bu dönemde birlikte başarılar elde edeceğiz. Şunu da ifade etmek isterim ki; elimizde bulunan imkanları bir taraftan şehrimizin gelişimine, markalaşmasına harcarken bir taraftan da çalışanlarımızın refahının ve gelir seviyesinin artırılmasında kullanacağımıza hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. Bu işi birlikte başaracağız. Bu çıktığımız yolda Rabbim bizleri muvaffak etsin, muzaffer etsin. Birlik ve beraberliğimiz her daim artarak devam etsin” diye konuştu.