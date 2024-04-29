Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar; 30 bin metrekarelik alanda İstanbul Yeşilköy Fuar Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Fransa, Slovenya, Ukrayna, Çin, İran ve Lübnan gibi ülkelerden 300'ün üzerinde katılımcıya ve 500'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapan IBAKTECH, farklı ülkelerden gelen sektör profesyonelleri ile iş birlikleri ve ticari ilişkileri geliştirmeye zemin oluşturdu.

SOYYİĞİT GROUP KENT BORINGER MARKASIYLA FUARDA YERİNİ ALDI

Soyyiğit Group bünyesinde faaliyet gösteren Kent Boringer, unlu mamul endüstrisinin, çikolata- dondurma- tatlı üreticileri ve HORECA sektörü profesyonellerinin yer aldığı Ibaktech Fuarında yerini aldı.

Yerli ve yabancı katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaşan marka, önemli işbirliklerine de imza attı.

Standını ziyaret ettiğimiz Kent Borgnier firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Soyyiğit, Ekovitrin haber merkezinden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı.

Kent Boringer Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Soyyiğit ile İbaktech Fuarı'nda yapılan röportajda Soyyiğit Group'un geniş kapsamlı üretim tesislerini ve küresel pazarlara açılan stratejilerini öğrenme şansımız oldu. Soyyiğit Group'un, özellikle toz gıda, sıvıyağ ve sıvı pastacılık sektörlerindeki lider konumu, hem iç pazarda hem de uluslararası alanda belirgin bir etki yaratıyor.

Özellikle Kent Boringer çatı markası altında Esenyurt/İstanbul'daki devasa üretim tesisi, sektördeki güçlü konumlarını pekiştiriyor. Bu tesisin genişletilmesi, Soyyiğit Group'un üretim kapasitesini artırarak daha fazla pazara ulaşma hedefini gösteriyor.

Soyyiğit Group'un Tekirdağ/Hayrabolu ve Edirne/Tayakadın'daki tesisleri de, özellikle yağlı tohum işleme ve rafine yağ üretimi alanlarında önemli bir rol oynuyor. Bu tesisler, ayçiçek, mısır ve kanola gibi önemli ürünlerin işlenmesi ve dış pazarlara sunulmasıyla global bir etki yaratıyor.

Ayrıca, Soyyiğit Group'un ihracat stratejisi, Kent Boringer Dış Ticaret A.Ş. firması aracılığıyla altı bölgeye ayrılarak dünya genelinde 136 ülkeye yayılıyor olması, şirketin uluslararası alandaki etkinliğini ve küresel vizyonunu gösteriyor. Bu strateji, şirketin sadece iç pazarda değil, aynı zamanda uluslararası arenada da güçlü bir şekilde rekabet etmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.