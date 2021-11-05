“Sektörde Yerli ve Milli Üretim Arttı”

Çukurova Isı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Çukurova Isı’nın olarak ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sektörünün en büyük firmalarından birisi olduğunu söyledi.

ISK-SODEX Fuarı’nın ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sektörünü bir araya getirdiğini belirten Ömer Cihad Vardan, “Biz DOSİDER, İSKAV, İSKİT, TTMD ve İZODER gibi sektör dernekleriyle beraber yıllar önce ISK-SODEX Fuarı’nın oluşmasına önayak olduk.

Çünkü fuarlar çok dağınık ve değişik alanlarda, değişik kişiler tarafından yapılıyordu. Fuarı birleştirerek iki yılda bir yapılmasını sağladık ve büyüttük. Fuar bugün iklimlendirme alanında Almanya ve İtalya’daki fuarların ardından bu bölgenin en büyük fuarı oldu. Fuarı pandemi dolayısıyla uzun bir süre yapamadık. Pandemiden dolayı İtalya ve Almanya’daki fuarlar da aynı şekilde iptal oldu. Ama biz bu bölgede iki yılın ardından fuarı gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Ömer Cihad Vardan, Ali Karabaş’a açıklamalarda bulundu.

50 ÜLKEDEN 300 YABANCI KATILIMCI

ISK-SODEX Fuarı’na iklimlendirme sanayici ve ihracatçılarının güzel bir çalışma yaparak, yurtdışından yaklaşık 50 ülkeden 300 civarında yabancı katılımcı getirdiğini hatırlatan Ömer Cihad Vardan, “Özellikle bu dönem için bu büyük bir başarı. Pandemi sektörün bir bölümünü olumsuz etkiledi. Çukurova Isı olarak kafe ve restoranlara hitap eden bölümümüz, onların kapatılmasıyla beraber geçtiğimiz dönemde maalesef ağır hasar aldı. Tabii insanlar can çekişirken, bir şekilde kendi işlerini kurtarmaya çalışırken, dükkanları da kapalıyken, ısıtma yapmayı düşünemezlerdi. Ama onun haricinde kalan özellikle insanların kırsala ve müstakil hayata dönüp başka alanlara gitmesi, eski yerlerin tekrar yaşama kazandırılması, yeni yerlerin yapılıp orada mekanik tesisat ihtiyacının doğması gibi sebeplerle, aslında sektörün geneli hem havalandırma hem ısıtma hem de soğutma kısmında ciddi anlamda ilerleme kaydetti” diye konuştu.

Sektörde milli ve yerli üretimin son dönemde ağırlık kazandığını vurgulayan Ömer Cihad Vardan, sözlerine şöyle devam etti: “Eskiden ithal edilen ürünler artık Türkiye’de üretiliyor. Hakikaten yüksek katma değerli ürünler üretiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği gibi sektörümüz yerli ve milli üretime ağırlık vermeye başladı. Uzun yıllardır ithalatını yaptığımız ve beraber çalıştığımız Amerikan Roberts Gordon firmasıyla Avrupa üretim üssü olarak bir lisans anlaşması yaptık. Bu ürünleri artık ithal etmeyeceğiz. İthal etmemekle beraber bir de bunların ihracat hakkını elde ettik.”