Yurtdışı hedeflerini geniş tutarak üyeleri için yeni ihracat ve pazar arayışlarında bulunan EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, Uluslararası İlişkiler Komisyonu'nun organizasyonuyla, Azerbaycan'ın, Hazar Denizi'nin batı kıyısında yer alan başkenti Bakü’ye 2013 senesinde düzenlediği iş gezisinden 11 yıl sonra geçtiğimiz günlerde 52 kişilik bir heyetle, bir iş gezisi daha organize etti.



Bakü’nün, son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen bir ekonomiye sahip olan bir şehir olarak dikkat çektiğini hatırlatan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, bu anlamda, EGİAD üyeleri olarak, Bakü'de iş dünyasının nabzını tutmak, yerel iş fırsatlarını değerlendirmek ve iş birliği imkanlarını araştırmak amacıyla bu önemli şehre ziyarette bulunduklarını ifade ederek, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, EGİAD üyelerinin Bakü'deki iş dünyasıyla bir araya gelerek karşılıklı deneyim paylaşımı yapmalarının ve iş birliği imkanlarını değerlendirmelerini önemli buluyoruz. İş gezimizi her sektörden ortaklıklar geliştirebilecek şekilde çeşitlendirerek gerçekleştirdik. Her sektörden arkadaşımız katılım sağladı. Petrol, doğalgaz, kimyasal ürünler, makine ve ekipmanlar gibi çeşitli alanlarda yapılan ticaret, her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlamakta. Özellikle enerji sektörü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli bir parçasını oluşturmakta. Bu tür altyapı projeleri, hem Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamasına hem de Azerbaycan'ın enerji kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca, Bakü'nün ekonomik potansiyeli Türk iş dünyası için cazip bir yatırım fırsatı sunmaktadır. İnşaat, turizm, finans, gıda ve tarım gibi alanlarda Türk şirketleri, Bakü'de çeşitli projelere ve iş birliği imkanlarına katılarak yerel ekonomiye katkı sağlamakta. Bu yatırımlar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine ve güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu tür dostane ilişkileri dış ticaret rakamlarına da olumlu yansımaktadır. Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı 2022 yılında yüzde 10'luk artışla 2 milyar 26 milyon dolardan 2 milyar 221 milyon dolara çıkmış bulunmakta. Bakü'nün bölgesel bir ticaret ve lojistik merkezi olarak daha da geliştirilmesi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin daha da canlanmasına katkı sağlayabilir. Bakü'nün ekonomik potansiyeli ve Türkiye'nin dinamik iş dünyası, gelecekteki iş birliği ve yatırım fırsatlarının daha da artacağını göstermektedir” dedi.



Türk Devletleri Ekonomi Forumu 2024’e katılan EGİAD’dan önemli temaslar

STK, iş gezisinin ikinci gününde ise, Türk Ülkeleri Ekonomik Forumu 2024’e katıldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) iş birliğiyle, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Birliği Derneği (KOBSKA) ve Azerbaycan Franchise Derneği'nin (AFA) ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen Türk Devletleri Ekonomi Forumu 2024’e katılan EGİAD heyeti, coşku ve ilgiyle karşılandı. Türk dili konuşulan ülkeler arasında ilk defa düzenlenen etkinlik, bu ülkeler arasındaki mevcut pazar ve yatırım fırsatlarını incelemeyi, markaların uluslararası alana entegrasyonunu, şirketler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesini, yabancı yatırımcıların ve şirketlerin ülkeye çekilmesini desteklemeyi ve Türk dili konuşulan ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamakta. Ekonomik iş birliği ve inovasyonu teşvik etmek için önemli bir platform olan etkinlik, Türk bölgesinin ticaretinin geliştirilmesi, yatırım ve teknolojinin desteklenmesi açısından yüksek potansiyel içermekte. Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım ve endüstriyel kalkınmanın artırılması ve TDT ülkelerinde ekonominin dijitalleşmesi konularının ele alındığı etkinlikte, ayrıca bölgenin tüm ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak hedeflendi.



STP-Sumgayıt Teknopark'ı ziyaret

İki grup halinde gezen heyet aynı zamanda Azerbaycan ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan, büyük ölçekli üretim tesislerine sahip eşsiz bir kompleks olan STP-Sumgayıt Teknopark'ı da ziyaret etti. EGİAD heyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin en büyük endüstriyel ekipman üretim kuruluşu STP (Sungait Technologies Park) Grup Şirketleri’nde bilgilendirme sunumu dinleyerek SOCAR STP, STP Global Cable ve STP Polymer fabrikalarını da ziyaret etti.



Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’ya ziyaret

EGİAD, ziyaretler kapsamında Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret ederek, Ticaret Ataşeleri Yakup Sefer ve Ahmet Erdal ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki iş birliği ve kardeşlik ilişkilerinin önemine değinilen ziyarette, bölgesel konjonktürün ticaret hacminin geliştirilmesinde kilit rol oynadığına vurgu yapıldı. İki ülke arasındaki ticaret ve kültürel iş birliğini geliştiren bu organizasyonu düzenleyen EGİAD’a teşekkür eden Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’ya, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de Bakü'nün modern görünümüyle Azerbaycan'ın dünyaya açılan penceresi olduğunu dile getirerek, misafirperverliğinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.



SOCAR'a ziyaret

EGİAD Heyeti SOCAR'ın Bakü şehrinde bulunan Haydar Aliyev Bakü Petrol Rafinerisi'ni ziyaret etti. Yetkililerle bir araya gelen EGİAD heyeti şu anda Azerbaycan'da günde yaklaşık 120 bin varil (19 bin m3) rafine ürün üretme kapasitesine sahip tek petrol rafinerisi gezerek bilgi aldı. Rafineri, yurt içi petrol ürünleri talebinin tamamını karşılamakta ve ürünlerin yüzde 40'ından fazlasını ihraç etmekte. Şirket, bölgenin en büyük işverenlerinden biri olan Azerbaycan'ın Bakü topraklarında büyük ölçekli arama çalışmaları yürütürken, 24 kalite ham petrolden 21'ini ve 15 farklı petrol ürününü işlemekte.



Azerbaycan - Türkiye İş Adamları Derneği (ATİB) ile iş birliği

Azerbaycan ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren yabancı iş insanlarını birleştiren öncü derneklerden biri olan ATİB’i de ziyaret eden EGİAD, iki ülke arasında ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesinin önemine değinerek, iş birliğine yönelik dernek projelerini aktardı. ATİB ise, Azerbaycan ekonomisini canlandırma amacı doğrultusunda Türk ve Azeri iş adamlarını bir araya getirerek Azerbaycan’ın ekonomi potansiyelini güçlendirmek ve sinerji oluşturmak amacıyla hareket ettiklerini, EGİAD ile iş birliğine hazır olduklarını kaydetti. Ziyaret sonunda EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Azerbaycan Türkiye İşadamları Derneği (ATİB) Başkanı iş insanı Mürsel Rüstemov’a teşekkür plaketi takdim etti.