Güneş enerjisi sektörünün dünyadaki en büyük 3. fuarı olan SolarEX İstanbul bu yıl 16. kez yoğun ilgi ve katılımla kapılarını açtı. 4 Nisan’da resmi açılışı gerçekleştirilen SolarEX İstanbul, 4-5-6 Nisan tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde sektörünün önemli markalarını aynı çatı altında buluşturdu.

%35’i global marka olmak üzer 500 dünya markasını tek çatı altında toplayan SolarEX İstanbul, yaratıcı ve inovatif bakışı ile sektörde fark yaratmaya, sektör firmalarının dünya pazarındaki yerlerini belirlemelerine olanak sağlayarak son teknoloji ürünlerin sektöre kazandırılmasına zemin oluşturuyor. Türkiye’nin sektördeki potansiyelini ortaya çıkarmak, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefine ulaşmak için var gücü çalışmalarını sürdüren SolarEX İstanbul, dünyadaki gelişmelerin son teknolojilerin en iyi şekilde sunulduğu bir platform olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fuarın gözdesi oldu

"Sürdürülebilir bir dünya ve aydınlık bir gelecek için çalışıyoruz" mottosuyla hareket eden Kalyon PV Güneş Teknolojileri, Solarex İstanbul'da görücüye çıkardığı en yeni teknolojileriyle fuarın en çok ziyaret edilen stantları arasında yer aldı.

Yıllık 2 GW’lık üretimiyle yurtiçi ve yurtdışı projelere panel tedariki ve işbirlikleri konusunda ziyaretçilerle bir araya gelen Kalyon PV Güneş Teknolojileri, yüksek verimli güneş panelleri ve geleceğe yön veren Ar-Ge ürünlerini; teknoloji, sanat ve spor ekseninde buluşan standında tanıtma fırsatı yakaladı.

Kalyon PV Güneş Teknolojileri CEO'su Ersan Tüfekçi Ekovitrin'e konuştu

Kalyon PV Güneş Teknolojileri CEO'su Ersan Tüfekçi Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Gazeteci Kamuran Abacıoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Tüfekçi; "Fuarı üç başlıkta toplayabiliriz; özellikle birincisi bu fuarda dikkatimizi çeken çok fazla güneş paneli üretimi için gerekli olan malzemeleri satan firmaları çok gördük. Eskiden sadece güneş paneli üreticileri oluyordu fakat bu fuar özelinde malzeme tedarikçilerini çok gördük. ikinci olarak da yurt dışından gelip, stant açmayıp yine melzeme tedariği ekipman tedariği sağlamaya gelen Hitlileri çok gördük. Üçüncüsü de, IPS firmalarının daha da profesyonelleştiğini, ürün portföylerine sadece hizmet değil belli başlı kurulum için gerekli olan araçları eklediklerini gördük. Bu fuarla birlikte her sene değişen, sektörün ihtiyaçlarına göre sektörün de adapte olduğunu farklı firmaların katıldığını, yine bu firmaların da farklı iş modelleriyle katıldığını bu fuarda gördük" şeklinde konuştu.

Teşvik edici düzenlemeler gerekiyor

Ersan Tüfekçi, Türikye ile Almanya arasındaki güneş enerjisi yatırımlarını kıyaslayarak ülkemizde teşvik edici düzenlemelerin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.