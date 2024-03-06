Küresel piyasalarda altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Son bir ayda yüzde 6 artış gösteren ons altın iki gün içinde 2050 dolardan 2130 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu’da gerilimler, jeopolitik riskler, hisse piyasalarında geri çekilme ve Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz indirim beklentisi etkili oldu.

Altının küresel piyasalarda yükselişi dolar kuruna bağlı olarak iç piyasaya da rekor olarak yansıdı. Gram altın 2 bin 170 liraya yükselirken çeyrek altın3 bin 550 lirayla rekor kırdı.