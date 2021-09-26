Tülay Aktaş İzmir’in Gönüllüleri Ödülleri’nin ikisi ihracatın duayenlerinin oldu

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Tülay Aktaş Karşılıksız Hizmet Ödül Töreni’nde İzmirli yardım severler ödüllerine kavuşurken, Tülay Aktaş İzmir’in Gönüllüleri Ödülleri’nin ikisi Türk ihracatının duayen isimleri Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın oldu. Tülay Aktaş İzmir’in Gönüllüleri Ödülleri’nin üçüncüsü ise, Gazeteci Nedim Bubik’e verildi.

Tülay Aktaş Karşılıksız Hizmet Ödül Töreni, pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlendi. Moderatörlüğünü Erhan Gölbey’in yaptığı törende, Aysın Sidal, Çiğdem Beşkardeş ve İnci Mutluer, Ömür Boyu Gönüllülük Ödülü alırken, 2021 yılı İzmir’in Gönüllüleri Ödülleri’nin sahipleri ise; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Başkan Vekili ve Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal ve Gazeteci Nedim Bubik oldu.

1990 yılında eşi Kutlu Aktaş’ın İzmir Valisi olarak atanması sonrasında İzmir’e gelen sivil toplum kuruluşlarıyla "Haydi Kızlar Okula Kampanyası", "Barbaros Çocuk Köyü Projesi" ve "Ulusal Eğitime Destek Kampanyası" başta olmak üzere çok sayıda projeye ön ayak olan Tülay Aktaş, ardında unutulmaz hayır projeleri bıraktı. Ödül töreninde konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Bu değerli insanların önünde böyle bir ödül almak çok gurur verici bir olay. Bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim amacımız İzmir’i layık olduğu şekilde temsil etmek, her zaman İzmir çıtasını daha yukarı çıkarmak. Bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi olarak bu görevleri yapıyoruz. Bizden sonra geleceklere daha iyi bir seviye bırakmak, bizden sonra geleceklerin çıtayı daha yukarı taşımaları için çalışıyoruz. Bu topluluğun önünde bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum" dedi.