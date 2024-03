Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat bir dizi program için İzmir’e geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş yapan Bakan Bolat, burada AK Parti il teşkilatı ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra ‘Üç Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri’ ile toplantıya katılmak üzere AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na geçti. Bakan Bolat toplantının ardından il başkanlığında teşkilat buluşmasına katıldı. Bakan Bolat’a AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Teşkilat Başkanı Rahmi Taştan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ eşlik etti. Burada teşkilat mensuplarına seslenen Bakan Bolat, “Coşkuyu gördük ve İzmir gerçekten çok şeyi hak ediyor dedik. 19’uncu Serbest Bölgemiz olacak. İzmir'in 3. Serbest Bölgesi olacak. 15 bin kişiye iş istihdam imkanı çıkacak. 2 milyar dolar inşallah ihracat kazanacağız. 200 firma orada çalışacak. Türkiye'nin üretimine, ihracatına katkıda bulunacak. Her yerde İzmir'de bu sefer inşallah büyük bir müjdenin ayak izleri konuşuluyor. Ankara'da, İstanbul'da, diğer yerlerde gittiğimizde İzmir bu defa bir başka güzel diyorlar. Sizin bu heyecanınızı, coşkunuzu görseler zaten bu defa işlem tamam diyecekler. Allah'ın izniyle İzmir için çok güzel bir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var, Hamza Dağ. Hamza Bey enerji dolu, motive, heyecan dolu, gece gündüz uğraşıyor. Projeleriyle, ekibiyle beraber İzmir'e inşallah Cumhur İttifakı’nın, AK Parti'nin o çok başarılı gerçek belediyeciliğini getirmek üzere gece gündüz çalışıyor. Biz inanıyoruz, sizler de inanıyor musunuz? İzmir'in sonucu 31 Mart seçimlerinde büyük yankı yapacak, ses getirecek, buna inanın. Sadece 13 gün kaldı” ifadelerini kullandı.

AK Parti döneminde İzmir'e 455 milyar liralık kamu yatırımının yapıldığının altını çizen Bakan Bolat, “İzmir ‘bize oy vermediler, bizi seçmediler’ diye icraatlardan, hizmetlerden asla mahkum bırakılmadı. Türkiye'nin her tarafına ne yapılıyorsa İzmir'e de fazlasıyla yapıldı. Çevre yolu, İstanbul-İzmir otoyolu. 12 tane Organize Sanayi Bölgesi var İzmir'de. 3. Serbest Bölgeyi bugün açıyoruz. 4. Serbest Bölge Menemen de yolda” diye konuştu.

Konuşmasında daha önce yaşanan gezi olaylarından da bahseden Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimseyi etnik olarak, din olarak, mezhep olarak, gelir düzeyi olarak, rengi olarak, cinsiyeti olarak asla ayırmadık. Buna Allah da şahit, herkes de şahit. Fakat hatırlıyorsunuz onlar Allah muhafaza iktidarı bir ele alsalar nasıl bir tek parti faşizmi göstereceklerini hep birlikte yaşadık. Gezi olaylarında da yaşadık. 10 sene önce burada gezi olayları sırasında 2-3 hafta geçtiği halde sizler sokağa çıkamıyordunuz. Araçlarda taciz ediliyordunuz, laf çarpılıyordu. AK Parti'nin Karşıyaka İlçe binasını kundaklamaya kalkmışlardı. Biz herkese eşit davrandık, ayrımcılık yapmadık. 85 milyon vatandaşımızın hepsi azizdir, kutsaldır ve bizim öz ve öz vatandaşımızdır diye çaba sarf ettik.”



“İzmir esnafımıza 20 milyar lira, çok düşük maliyetli finansman desteği kredisi verdik”

Türkiye’de yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Bolat, “Türkiye'de neler yapmadık ki? İzmir'in Şehir Hastanesi, Türkiye'ye 23 Şehir Hastanesi, 30 bin kilometre duble yol, binlerce kilometre otoyol, yine binlerce kilometre hızlı tren, yakında İzmir-Ankara hızlı tren inşallah kavuşuyor. İzmir'in ve Türkiye'nin hastanelerinin tamamı yenilendi. Okulları tamamı yenilendi. İnsanların gelir artışı, refah ve satın alma gücü en az 3 katına yükseltildi. Milli gelir kişi başına 3 bin 608 dolarken 13 bin 110 dolara çıkarıldı. 238 milyar dolar olan milli gelir 1 trilyon 118 milyar dolara çıkarıldı. Bir Türkiye ekonomisine 4 buçuk Türkiye ekonomisi daha eklenerek 5 buçuk Türkiye ekonomisi yapıldı. Daha iyisini de yapacağız. Canla başla çaba sarf ediyoruz. İzmir esnafımıza geçen sene 20 milyar lira, çok düşük maliyetli finansman desteği kredisi vermişiz. Bu sene ilk 2 ayda 1.4 milyar lira yine bu finansman desteğini sağladık. Çiftçilerimizin gelirlerinin enflasyonun üstünde olmasını sağladık. İşçilerimize, asgari ücrette, memurlarımıza, emeklilerimize tüfe enflasyonun oldukça üzerinde ücret artışları sağladık” cümlelerini aktardı.

Konuşmasını sürdüren Bakan Bolat, muhalefetten de söz ederek şunları kaydetti:

“Onlar beceriksizliklerini, bir şey yapamadıklarını biliyorlar. Belediyelerin nasıl yönetildiğini, sanal dünyadaki palavra reklamlarla hükümetin ve AK Parti belediyelerinin yaptıkları hizmetleri, kendileri yapmış gibi yalan da anlatmaya çalışıyorlar. Nasıl olsa birileri inanır mantığı içinde sahiplenmeye çalışarak propaganda yapıyorlar. Varsa yoksa sığındıkları, market diyor. Bir ürünün fiyatı zıpladı diye onu istismar etmeye çalışıyor. Fakat bu seçimde soğan patates istismarı yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Şeker, ayçiçeği yağı, domates, salça, biber yapamıyorlar. Az bir şey, kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu. Onun üzerinden Ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar. Ama 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek, hizmet eser siyaseti başlayacak.”

Programda Konuşan AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise “Biz bu saate kadar çok iyi işler yaptık. Biz bu saate kadar yaptığımız işleri, merkezi hükümetin bütçesiyle yaptığımız işleri, İzmir'de tek tek anlattık. Şimdi sıra geldi İzmir'de vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya. Büyükşehirimiz’de Hamza Dağ başkanımızla 30 ilçe belediye başkanımızla beraber inşallah artık yeter dediği noktadayız. Bıçak kemiğe dayandı. İzmir çantada keklik oylara sahip değil. İnanın bu önümüzdeki 5 sene yaşayacaklarımız o kadar kötü bir zemin var ki. Belki biz çok zorlanacağız ama o kadar büyük zeminde 10 yıl değil, inanın İzmir 50 yıl kaybedecek” ifadelerine yer verdi.

Hiç yorulmadan son 13 günü çalışarak geçireceklerini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da şöyle konuştu:

“Yeri geliyor günde 2-3 saat uykuyla mücadele ediyoruz. Öncelikle 18 Mart Çanakkale Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum. Kabinede pırıl pırıl büyüklerimiz var. Eğer bizler onların gece gündüz çalışmalarının karşısında çok güzel çalışma ortaya koyarsak, kader gayrete aşıktır.”