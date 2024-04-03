İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in; İktisat Kongresine ev sahipliği yapmış, İzmir Enternasyonal Fuarının mimarı olarak fuarcılık sektöründe bir asırlık geçmişi olan bir kent olduğuna dikkat çekti. Özgener, "Fuarcılıkta parolasını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın' sözü ile belirleyen kentimiz, gururla söylemeliyim ki bugün kamuoyunca 'fuarlar şehri İzmir' olarak lanse ediliyor. İzmir, bu gerçeği daha da perçinleyebilmek için çok önemli fırsatlara sahip bir şehir" dedi.



"Stant açan üyelerimizi desteklemeyi çalışma programlarımızda hep ilk sıraya aldık"

İzmir’in 2024 yılı içerisinde 40 fuara ev sahipliği yapacağını ifade eden Özgener, "Dünya fuarcılık sektörünün en önemli platformu olan Fuar Endüstrisi Küresel Birliğinde (UFI), İzmir’in lobi faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve kentimizin UFI organlarında temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. UFI’nin fuarcılık sektörünün dünyadaki yol haritasını belirleyen profesyonellerini bir araya getirdiği yıllık genel kurulu, fuarcılıkta bir geçmişi ve potansiyeli olan kentlerde düzenleniyor. Bu genel kurul, bu yıl Almanya’nın Köln, 2025 yılında ise Hong Kong’da düzenlenecek. Biz İzmir olarak bu büyük etkinliğe 1968 ve 1974 yıllarında iki kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Önümüzdeki yıllarda dünya fuarcılık sektörünü bir araya getirecek böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmamızın hem kentimizin tanıtımı hem de İzmir fuarcılığı için çok önemli olduğuna inanıyorum" diye ifade etti.

We-Cycle Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı, Wenergy Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, Start Beauty Estetik, Kozmetik ve Güzellik Ürünleri Fuarı ile Opticworld Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarının İzmir’e kazandırılmasında oda olarak çok önemli rol oynadıklarını belirten Özgener, “İzmir’e yeni fuarlar kazandırırken, bu fuarlarda stant açan üyelerimizi desteklemeyi de çalışma programlarımızda hep ilk sıraya aldık. 'Model oda' olma vizyonuyla üyelerimizin sektörel gelişim ve dönüşüm süreçlerine rehberlik eden odamızın üyelerine sunduğu en önemli hizmetleri arasında, fuarcılık desteklerimiz bulunuyor. Sayısı 95 bini geçen üyemizden ve üyelerimizin temsil edildiği meslek komitelerinden gelen öneriler doğrultusunda fuar teşviklerimizi üyelerimizin hizmetine sunuyor, ihtiyaçlar doğrultusunda bu teşviklerimizi sürekli güncelliyoruz” dedi.



2024 yılında 83 milyon TL bütçe ayrıldı

Öte yandan 2023 yılında fuarcılık hizmetlerinden faydalanan toplam 2 bin 814 üye için yaklaşık 30 milyon TL destek sağladı. İzmir'in 40 önemli fuara ev sahipliği yapacağı 2024 yılında ise fuarcılık hizmetlerine 83 milyon TL bütçe ayrıldığı öğrenildi.

Yine oda, 2023 yılında yurt içinde gerçekleştirilen 67 fuara katılan 544 üyeye stantlı katılım teşviki ödedi. İZTO, bin 662 üyenin katılımıyla 49 yurt içi fuara da günübirlik ve konaklamalı grup ziyaret organizasyonları gerçekleştirdi. Yine yurt içinde üyelerin stantla fuarlara katılımı ve fuar ziyaretleri için toplam 15 milyon 561 bin TL katkı sağlandı. 28 üyenin katılımıyla şemsiye stant organizasyonları yapılırken, organizasyonlar ile yurt içi ve yurt dışındaki turizm ve sektörel ihtisas fuarlarına katılım organizasyonları için 6 milyon 784 bin TL harcama yapıldı.

Yurt dışındaki fuarlarda kendi stantlarını açan 369 üye katılım desteklerinden faydalanırken, toplam 20 yurt dışı fuara 520 üyenin katılımlarıyla ziyaret organizasyonları gerçekleştirildi. Yurt dışı stantla katılım teşvikleri ve yurt dışı fuar ziyaret organizasyonları kapsamında üyelere toplam 7 milyon 578 bin TL teşvik ödendi.