Çiğli’de Liseler Arası Öykü Ödülü için başvurular başladı

Çiğli Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü kapsamında liseler arası "Gençlik ve Bağımsızlık" temalı öykü ödülü düzenlenecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize edeceği öykü ödülüne lisede eğitim gören öğrenciler katılım gösterebilecek. Organizasyonun seçici kurulunda Dilge Güney, Güzin Öztürk, Nalan Yılmaz, Yusuf Çağlayan ve Nevzat Süer Sezgin yer alacak. Başvuruda bulunmak isteyen 14-18 yaş aralığındaki öğrenciler, dosyalarını 9 Nisan tarihine kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edebilecek. Sonuçlar 19 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Başkan Gümrükçü: “Tüm gençleri bekliyoruz”

Gençlerin edebiyat ile olan bağını kuvvetlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Gençlerimizin okuma ve yazma alışkanlığını pekiştirmek ve geliştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla liseler arası öykü ödülü düzenlendik. Gençlerimize yazma yeteneklerini sergileyecekleri bir ortam sağlayacağız. Edebiyata dair yeni şeyler söylemek isteyen tüm gençlerimizi organizasyonumuza katılmaya bekliyorum" dedi.