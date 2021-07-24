Buca Kariyer, 188 kişiyi iş sahibi yaptı

İş arayışında olan vatandaşlara ve işverenin kalifiye eleman sorununa destek olabilmek için hayata geçirilen Buca Kariyer, istihdama katkı sağladı. Buca Belediyesi tarafından korona virüs sürecinde hizmete açılan platform, 188 kişiyi iş sahibi yaptı.

Buca Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde iş arayan kişiler ile işveren arasında köprü oldu. Belediye, bucakariyer.com internet adresi üzerinden hizmet veren kariyer platformu sayesinde Buca’da ikamet eden ve iş arayışında olan vatandaşların, firmalar tarafından açılan iş pozisyonlarına kolaylıkla başvuru yapabilmelerine olanak sağladı.

188 kişi iş sahibi oldu

Platform, iş arayan vatandaşların yanı sıra işverenin yaşamış olduğu kalifiye eleman sorununa da çözüm buldu. Geride kalan sürede 10 ayrı firma, 16 mülakat görüşmesi gerçekleştirerek 672 katılımcıyla görüşme sağladı. Yapılan mülakatlar sonucunda 188 kişinin görüşmesi olumlu sonuçlandı.