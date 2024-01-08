İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

TAKSİDE İNDİ BİNDİ 90 TL OLDU

Taksilerin açılış ücreti yüzde 28.09 artışla 19.17 TL'den, 24.55’TL’ye, kilometre başına ücret ise 12.89 TL'den, 17.61 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti de 70 TL'den 90’TL’ye çıkarıldı.

AYLIK AKBİL 1388 LİRAYA YÜKSELDİ

İstanbulkart tam bilet ücreti 15 TL'den 18.07'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

SERVİS ÜCRETLERİNDE EN KISA MESAFE BİN 665 TL'YE ÇIKTI

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 1300 TL'den 1665 TL'ye, personelde ise 675,84 TL'den 865,69 TL'ye ulaştı. Servislere yapılan zamlar ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacak.

Minibüslerde 0-4 kilometre, 15.50 TL, 4-7 kilometre arası 16,50 TL, 07-11 kilometre arası, 18 TL, 11-15 kilometre arası 28.50 TL, 15-20 kilometre arası 20 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 10 TL oldu.