Protesto, İspanyol bir aktivist tarafından yapıldığı tahmin edilen bir eylem olarak değerlendiriliyor. Trafik ışıklarının üzerinde beliren kısa ve net mesajlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarına karşı duyulan tepkinin sembolik bir ifadesi olarak yorumlanıyor.

Bu olay, Avrupa Birliği ülkelerinde artan pro-Filistin gösterilerinin güncel bir yansıması. Daha önce Madrid’de Greenpeace aktivistlerinin yaptığı benzer eylemler ve binlerce kişinin katıldığı “Gazze’ye Özgürlük” sloganlı protestolar, bölgedeki duyarlılığı ortaya koyuyor. İspanya hükümeti de 2024 yılında İsrail’in Gazze saldırılarını sert dille eleştirerek, silah ambargosu çağrısı yapmıştı.

Uzmanlar, trafik ışığı protestosunun sivil toplumun günlük yaşam alanlarına yenilikçi ve etkili biçimde sesini duyurma yöntemlerinden biri olduğunu belirtiyor. Eylemin sosyal medyada geniş yankı bulması, fiziksel ve dijital dünyayı birleştiren çağdaş protesto biçimlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

İspanya’da yaşanan bu yaratıcı protesto, çatışmaya dair uluslararası farkındalığı artırmaya yönelik sokak sanatları ve sivil hak hareketlerinin güçlü bir örneği olarak kabul ediliyor.