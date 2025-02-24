Ulusoy, Ulusoy Denizcilik A.Ş'nin ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanıydı. Uzun süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi görmekte olan Yılmaz Ulusoy’un cenazesi, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğlen namazını müteakip Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.

İlginç bir tesadüf olarak, Yılmaz Ulusoy'un vefat tarihi olan 23 Şubat, aynı gün, Türkiye'de lojistik sektörünün öncüsü kabul edilen ve Ro-Ro taşımacılığının gelişimine katkı sağlayan Saffet Ulusoy'un da vefat ettiği tarihtir. Saffet Ulusoy, Yılmaz Ulusoy'un ağabeyidir.

EKOVİTRİN İŞ DÜNYASI ONUR ÖDÜLÜNÜ VERMİŞTİ "18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde "İş Dünyası Onur Ödülü" Yılmaz Ulusoy'a verilmişti.

Yılmaz Ulusoy Kimdir?

1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Yılmaz Ulusoy, lise eğitimini tamamladıktan sonra 1958'de Ulusoy Holding'de çalışmaya başlamıştır. 1968 ve 1971 yılları arasında Samsunspor kulübünün başkanlığını yapmıştır. 2008 yılında Ulusoy Holding’den ayrılarak kendi adını taşıyan Yılmaz Ulusoy Holding’i kurmuştur.

Hayatının Kronolojisi:

1941 : Trabzon’un Of ilçesinde doğdu.

: Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. 1958 : Lise eğitiminden sonra Ulusoy Holding'de çalışmaya başladı.

: Lise eğitiminden sonra Ulusoy Holding'de çalışmaya başladı. 1959 : Trabzon Erdoğdu Kulübü'nde futbol kulübü yöneticiliği yaptı.

: Trabzon Erdoğdu Kulübü'nde futbol kulübü yöneticiliği yaptı. 1962 : İş hayatı nedeniyle Samsun’a yerleşti ve sosyal etkinliklerde yer almaya başladı.

: İş hayatı nedeniyle Samsun’a yerleşti ve sosyal etkinliklerde yer almaya başladı. 1963 : Samsun Oda Tiyatrosu'na destek sağladı, aynı yıl “Fener Gençlik”te spor kulübü yöneticiliği yapmaya başladı.

: Samsun Oda Tiyatrosu'na destek sağladı, aynı yıl “Fener Gençlik”te spor kulübü yöneticiliği yapmaya başladı. 1965 : Kurucusu olduğu Samsunspor’da Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

: Kurucusu olduğu Samsunspor’da Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 1967 : Samsunspor Başkanlığı’na seçildi ve 1973 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

: Samsunspor Başkanlığı’na seçildi ve 1973 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 1974 : İstanbul’a taşındı ve Ulusoy firmasında çalışmaya devam etti.

: İstanbul’a taşındı ve Ulusoy firmasında çalışmaya devam etti. 1985 : Güreş Federasyonu’nda As Başkanlık yaptı.

: Güreş Federasyonu’nda As Başkanlık yaptı. 2008: Kendi adını taşıyan Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu.

Ulusoy, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra İTO, İSO, DTO Meclis Üyelikleri, TÜSİAD Üyeliği gibi mesleki kuruluşlarda da görev almış, vakıf üniversitelerinde ve pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak çalışmıştır.

Yılmaz Ulusoy, Serap Ulusoy ile evli olup, üç çocuk ve beş torun sahibidir.