Yüksek binalara süper çözüm; Geberit SuperTube drenaj teknolojisi

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit’in hidrolik olarak optimize edilmiş bina drenajı SuperTube teknolojisi, özellikle yüksek binalardaki drenaj sistemlerini baştan yazıyor. Geberit’in duvar arkasındaki gücünün en önemli temsilcisi olan SuperTube, atık su sistemlerinin yüksek binalarda yer tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan montaj bileşenleriyle üst düzey uyum sağlıyor.

Hem yatayda hem dikeyde genişleyen yaşam alanları

SuperTube teknolojisi, paralel bir havalandırma hattı kullanımına gerek duymadan d110 boru çapı ile 12 l / sn'lik sürekli bir deşarj kapasitesi elde edilebilmesine olanak sunuyor. Yatay boru hatları eğim olmadan 6 metreye kadar erişebilirken, böylece hem yatayda hem de dikeyde yaşam alanları genişleyebiliyor.

SuperTube teknolojisi; Geberit HDPE Sovent Fitting, Geberit HDPE BottomTurn Dirseği, Geberit HDPE BackFlip Dirseği olmak üzere üç bileşenle uygulanıyor. Geberit HDPE Sovent fittinginin optimize edilmiş geometrisi, iniş borusu içindeki suyu boru çeperlerine yönlendiriyor.Elde edilen çevresel akış, yüksek deşarj kapasitesi ile sabit ve tutarlı bir hava sütunu oluşturuyor ve bu da 12 l / s'lik deşarj kapasitesinin oluşmasını mümkün kılıyor.

Geberit HDPE BottomTurn dirseğinde, yön değişikliği su duvarının kırılmasına ve hava akışının kesilmeden çevresel akışın yatayda katmanlı bir akışa dönüşmesini sağlıyor. Bu etki ile yatay boru hattında üst katmanda hava, alt katmanda su akışı devam ediyor. Bu değişiklik, konvansiyonel çözümlere kıyasla itiş gücü kayıplarını önemli ölçüde azaltıyor.

Kıvrımlı Geberit HDPE BackFlip dirseği, iç geometrisi sayesinde katmanlı akışı çevresel akışa dönüştürüyor. Bu sayede çevresel akış ile hava sütunu iniş kolonu boyunca korunuyor.

Konvansiyonel drenaj sistemlerine göre malzemeden tasarruf, kolay montaj

SuperTube teknolojisinin avantajları hakkında konuşan Geberit Türkiye Ürün Müdürü Irmak Kip, SuperTube’ün atık su drenajında yer kazancı sağlayarak malzemeden tasarruf ve kolay montaj özellikleriyle öne çıktığını söyledi. Kip, “Konvansiyonel atık su drenaj sistemlerinde özellikle yüksek katlı binalarda büyük boru çapları ve ek havalık hatları kullanılır fakat bu durum binalarda yer kaybına yol açar. Geberit SuperTube sistemi atık su iniş boru çapını küçülterek ve havalık hattını ortadan kaldırarak şaft içerisinde yer kazancı sunar. Geberit SuperTube sistemi ile aynı zamanda yatay hatlarda da avantaj sağlanır. Borular yatay hatlarda 6 metreye kadar eğimsiz bir şekilde götürülebildiği için tavan yüksekliğinden kazanç sağlar ve daha fazla yaşam alanı yaratılmasına izin verir” dedi.

Geberit Hakkında: Temelleri 1874 yılında Albert Gebert tarafından atılan Geberit, 1905 yılında ahşap dış kaplamalı ve kurşun armatürlü ilk rezervuarı çalışır hale getirerek ve 1912 yılında patentini alarak tüm dünyada faaliyet gösteren Geberit Grup, Avrupa’da sıhhi tesisat sektörünün lideri konumundadır. Sıhhi tesisat ve vitrifiye alanlarında, özellikle merkez Avrupa’da hemen hemen tüm ülkelerde sektör lideri olarak varlığını devam ettiren Geberit 6 tanesi denizaşırı ülkelerde olmak üzere 29 üretim tesisine sahiptir. Genel merkezi İsviçre’de, Rapperswil-Jona’da bulunan şirket, 50 ülkede, 12,000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Geberit, 2020 yılında 3 milyar CHF net satış açıklamıştır. SIX Swiss Exchange’de listelenmiş olan Geberit hisseleri 2012’den beri de SMI'da (Swiss Market Index) yer almaktadır.