Türkiye’nin net ihracatçı olduğu sektörlerden biri olan halı sektöründe iki önemli fuar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan CFE Halı ve Yer Kaplamaları fuarı dünyanın en önemli halı fuarı konumuna yükselirken Gaziantep Halı Fuarı, ortadoğu ve yakın coğrafyanın buluşma noktası olma özelliğini sürdürmektedir.



Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yaptığı açıklamada fuarları önemsediklerini, her fuara büyük bir heyecanla hazırlandıklarını açıkladı. Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada “Fuarlar, alıcı ve satıcıların buluştuğu önemli platformlardır. Ticaret zaman içerisinde şekil değiştirse de fuarlar, önemini her daim muhafaza etmektedir. Çok sayıda alıcı ve satıcının aynı zaman ve mekanda buluşabildiği başka bir organizasyon türü bulunmamaktadır. Gaziantep Halı Fuarı yıllardır şehir ekonomisine büyük bir canlılık katmakta ve sektörümüze önemli faydalar sunmaktadır. Bu yıl da fuarımızı büyük bir heyecanla beklemekteyiz. Firmalarımız büyük bir istekle en güzel tasarımlarını ve en yeni koleksiyonlarını fuarda görücüye çıkarmak üzere hazırlanmaktadırlar. Pandemi ve deprem sebebiyle birkaç yıl gerçekleştirilemeyen bu fuar, bu yıl sektörün en önemli aktörlerinin katılımı ile büyük bir özlemle beklenmektedir. Fuarımızın sektörümüze, şehrimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Gaziantep Halı Fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından, 28-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.