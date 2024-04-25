Sigorta sektörünün öncülerinden HDI Sigorta, çalışanlarının gelişimine yönelik yatırımlar yaparken sektörünün gelişimine katkı sunmaya da devam ediyor. Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MUSEM) iş birliği ile HDI Sigorta satış yöneticilerine özel olarak hazırlanan HDI Kampüs isimli eğitim programında, bilgi birikimini zenginleştiren ve teorik bilgiyi sektör uygulamaları ile buluşturan kapsamlı başlıklar yer alıyor. 19 Nisan’da başlayan program kapsamında Marmara Üniversitesi’nin uzman eğitmenleri tarafından sigortacılık, finans, satış, pazarlama ve müşteri deneyimi konuları özelinde verilecek akademik eğitimlerin beraberinde; HDI Sigorta’nın üst yönetim ekibi tarafından sektör uygulama ve stratejilerine yönelik dersler de verilecek. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecek eğitimlerin sonunda katılımcılar, katılım ve bitirme sertifikası almaya da hak kazanacak.



“Doğru zamanda yapılan kariyer hamleleri önemli”

16 Nisan Salı günü proje koordinatörleri Doç. Dr. Özgür Akpınar ve Dr. İrem Konca’nın da katılımları ile gerçekleştirilen HDI Kampüs lansmanında, kişisel gelişimin odağa alınarak doğru zamanda yapılan kariyer hamlelerinin önemini vurgulayan HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, “Sürekli bir yenilik ve değişim içerisindeyiz. Değişim sürecini, lehimize çevirerek gelişimi de sürekli kılmak çok önemli. Bu farkındalık ile HDI Sigorta olarak organizasyonumuzdaki her bireyi yarına hazırlamayı görev ediniyor ve uygun ortamı sağlayabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. HDI Kampüs programımız ile satış yöneticilerimiz, alanında uzman isimler ile bir araya gelerek mevcut bilgi birikimi ve tecrübelerini teorik bilgiler ile harmanlama imkanı bulacaklar. İlk eğitim dönemimizin verimli olacağına inanıyor, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.



Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde, ilk dersin açılışını yapan HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay ‘HDI Kampüs’ programına yönelik, “İçeriğini büyük bir özenle işlediğimiz HDI Kampüs programımızı mini bir MBA ile denk düşünebilirsiniz. Sektör tecrübe ve pratiklerini, teorik bilgi ile desteklemenin faydası ilk günden görülecek. Kişisel gelişimimiz için bir adım atıyor olmanın beraberinde biraz üniversite havası solumanın da hepimize iyi geleceğine eminim. Öğrenim dönemi sonunda ise katılımı ve başarıları özel bir sertifika ile taçlandıracağız. Büyük bir heyecan ve motivasyon ile başladığımız ilk dönemimizin herkes için hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.