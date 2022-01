"Yılın En İtibarlıları" ödüllerine kavuştu

Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan AKADEMETRE’nin gerçekleş­tirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarıyla ha­zırlanan “The ONE Awards Bütünleşik Pa­zarlama Ödülleri”nde sonuçlar belli oldu. 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüş­meler sonucunda 66 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşları, 20 Ocak 2022’de Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.

The ONE Awards’da bu yıl “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi”nde The ONE Awards Özel Ödülü’nün sahibi “22 Ekim Sağlık Okuryazarlığı Günü” projesiyle “Bayer Tüketici Sağlığı” oldu. Gecede yıl içinde hizmet verdikleri markalara sağladıkları katkıyla öne çıkan ajanslar da ödüllendirildi.

The ONE Awards 2021’de “Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı” VMLY&R İstanbul, “Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı” Medyaevi olurken “Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı” MG Media oldu. Sekizinci gerçekleştirilen The ONE Awards’da 5. defa “Yılın İtibarlısı” ödülünü almayı başaran Burger King, bu yıl “The ONE Awards Büyük Ödülü”nün de sahibi oldu.

İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde zaman içinde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletildi. The ONE Awards sekizinci yılında 66 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve paydaşlarını ödüllendirdi. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçildi.

The ONE Awards 2021’da Yılın İtibarlısı Ödülünü Kazanan Markalar: