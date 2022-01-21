"Yılın En İtibarlıları" ödüllerine kavuştu
Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün en önemli standartlarından biri olarak kabul edilen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde kazananlar 20 Ocak 2022’de Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen görkemli bir törenle “Yılın İtibarlısı” ödülüne kavuştu. Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen yarışmada 2021 yılının en çalışkan markaları yine halkoyuyla belirlenirken markaların bu başarısındaki paydaşları olan ajanslar da ödüllendirildi.
Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan AKADEMETRE’nin gerçekleştirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarıyla hazırlanan “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde sonuçlar belli oldu. 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 66 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşları, 20 Ocak 2022’de Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.
The ONE Awards’da bu yıl “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi”nde The ONE Awards Özel Ödülü’nün sahibi “22 Ekim Sağlık Okuryazarlığı Günü” projesiyle “Bayer Tüketici Sağlığı” oldu. Gecede yıl içinde hizmet verdikleri markalara sağladıkları katkıyla öne çıkan ajanslar da ödüllendirildi.
The ONE Awards 2021’de “Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı” VMLY&R İstanbul, “Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı” Medyaevi olurken “Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı” MG Media oldu. Sekizinci gerçekleştirilen The ONE Awards’da 5. defa “Yılın İtibarlısı” ödülünü almayı başaran Burger King, bu yıl “The ONE Awards Büyük Ödülü”nün de sahibi oldu.
İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde zaman içinde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletildi. The ONE Awards sekizinci yılında 66 kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve paydaşlarını ödüllendirdi. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçildi.
The ONE Awards 2021’da Yılın İtibarlısı Ödülünü Kazanan Markalar:
- Akaryakıt Kategorisi: Petrol Ofisi
- Aksesuar / Mücevherat Kategorisi: Atasay
- Araç Kiralama Kategorisi: Garenta
- Atıştırmalık Kategorisi: ETİ
- Ayakkabı ve Çanta Kategorisi: FLO
- Bankacılık Kategorisi: Halkbank
- Bebek Bakım Kategorisi: Dalin
- Beyaz Eşya Kategorisi: Arçelik
- Bilgisayar Kategorisi: Lenovo Türkiye
- Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Kategorisi: Axa Hayat Emeklilik
- Binek Otomotiv Kategorisi: Opel Türkiye
- Çay Markaları Kategorisi: Lipton Türkiye
- Çocuk Giyim Kategorisi: Joker
- Dijital Platform / Dijital Yayın Platformu Kategorisi: Digiturk
- Discount Zincir Marketler Kategorisi: A101
- Erkek Giyim Kategorisi: Kiğılı
- Erkek Marka Yüzü Kategorisi: Kıvanç Tatlıtuğ
- Enerji Kategorisi: Zorlu Enerji
- E – Ticaret Sitesi Kategorisi: Hepsiburada
- Ev Bakım Kategorisi: Marc
- Ev Tekstili Kategorisi: Brillant
- Gayrimenkul ve İnşaat Kategorisi: MESA
- Gazlı İçecek Kategorisi: Özkaynak
- Gazsız İçecek Kategorisi: Lipton Ice Tea
- Gıda Kategorisi: Dr. Oetker Türkiye
- Güvenlik Sistemleri Kategorisi: Kale Alarm
- Havalimanı Kategorisi: İzmir Adnan Menderes Havalimanı
- Hava Yolları Kategorisi: AnadoluJet
- Holding Kategorisi: Doğuş Holding
- Isıtma Kategorisi: Ariston Thermo Group
- İletişim Kategorisi: Vodafone Türkiye
- İnternet Servis Sağlayıcısı Kategorisi: İşNet
- İlaç Kategorisi: Nobel İlaç
- Kadın Giyim Kategorisi: Stradivarius
- Kadın Marka Yüzü Kategorisi: Bensu Soral
- Kafe Kategorisi: Saray Muhallebicisi
- Karayolu Taşımacılığı Kategorisi: Kamil Koç
- Kargo Kategorisi: Sürat Kargo
- Katılım Bankacılığı Kategorisi: Albaraka Türk Katılım Bankası
- Kişisel Bakım Kategorisi: İpana
- Kozmetik Kategorisi: Catherine Arley
- Kredi Kartı Kategorisi: Maximum
- Kuruyemiş Kategorisi: Tadım
- Küçük Ev Aletleri Kategorisi: Philips Ev Aletleri
- Lojistik Kategorisi: Borusan Lojistik
- Mobilya Kategorisi: Lazzoni Mobilya
- Motorsiklet Kategorisi: Suzuki
- Otomotiv Lastiği Kategorisi: Michelin
- Oyuncak Kategorisi: Fisher-Price
- Özel Sağlık Kurumları Kategorisi: Acıbadem Sağlık Grubu
- Özel Temel Eğitim Kategorisi: İstek Okulları
- Restoran Kategorisi: Bizim Lokanta
- Sadakat Kartları Kategorisi: Maximiles
- Self Servis / Fast Food Restoran Kategorisi: Burger King
- Sigorta Kategorisi: Allianz Türkiye
- Soğutma Kategorisi: Electrolux
- Süt ve Süt Ürünleri Kategorisi: SEK
- Teknoloji Üreticisi Kategorisi: Arçelik
- Televizyon Kategorisi: LG
- Ticari Otomotiv Kategorisi: Citroën
- Turizm ve Seyahat Kategorisi: Etstur
- Vakıf Üniversiteleri Kategorisi: Sabancı Üniversitesi
- Zincir Kozmetik Mağazası Kategorisi: Watsons
- Zincir Market Kategorisi: BİM
- Zincir Otel Kategorisi: DoubleTree by Hilton
- Züccaciye Kategorisi: Korkmaz
- The ONE Awards Özel Ödülü - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kategorisi: 22 Ekim “Sağlık Okuryazarlığı Günü” – BAYER TÜKETİCİ SAĞLIĞI
- Yılın İtibar Kazandıran Reklam Ajansı: VMLY&R
- Yılın İtibar Kazandıran Medya Ajansı: MG Media
- Yılın İtibar Kazandıran PR Ajansı: Medyaevi
- The ONE Awards Büyük Ödülü: Burger King