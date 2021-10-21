Yeni düzende ‘‘yeni insan’’ Human Week’te konuşulacak

Prof. Dr. Ali Atıf Bir tarafından; eğitim, araştırma & yönetim, pazarlama ve marka danışmanlığı dünyasına farklı bir yaklaşım geliştirme üzerine kurulan İşletme ve İletişim Bilimleri Enstitüsü (İBE), insan kaynakları yönetimi ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek geleceğin trendlerinin tartışılacağı önemli bir etkinliğe imza atıyor. İlki 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Human Week Webinar etkinliğinde; bütüncül bir yaklaşım ile insan kaynakları, psikoloji, sosyoloji ve iletişim alanlarının da perspektifiyle “çalışan deneyiminin” yakın gelecekte nasıl şekilleneceği ve gelecekte insan kaynaklarının hangi rollerde görev alacağı tartışılacak.

“Yeni düzenin kurallarını konuşacağız”

Türkiye’den ve dünyadan önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı Human Week İstanbul’da insan odaklı yeni bir anlayışın kapılarını aralayacaklarını vurgulayan İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir şöyle konuştu: “Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Human Week etkinliğimizin temasını ‘New Employee(r) Experience: Remote but Closer’ olarak belirledik. Çıkış noktamızı, uzaktan çalışmanın zorunlu olarak hayatımıza girdiği pandemi dönemine atıfta bulunan, ‘uzak ama daha yakın’ sloganı oluşturdu. Bu etkinlikle amacımız katılımcılara; değişen dünyada bütüncül ve tatminkar bir çalışan deneyimi yaratma ve İK uygulamalarını dönüştürme konularında yeni kapılar aralamak’’ dedi.

İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Artık yeni bir dönem, yeni bir çağ başladı. İşveren, çalışan, yönetici, yönetilen gibi tanımların tek başına bir şey ifade etmediğini, içindeki ‘insan’ı ve ‘insana dair olanı’ hesaba katmayan tüm bakış açılarının rafa kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktadan bakarsak yaşadığımız pandemi süreci birçok alanda olduğu gibi İK yönetimi için de bir milat oldu. Pandemi sonrası süreçte iş hayatının değişen çalışma koşullarını insan odaklı bir açıdan ele almanın son derece önemli olduğuna inanıyoruz.’’

‘‘Çalışan Deneyimi kavramına odaklanacağız’’

İş yaşamının yeni paradigmasına geçişte köklü değişimler ve iyileştirmeler olacağını belirten, İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya yeni döneme girmeye hazırlanırken, İK da değişiyor ve dönüşüyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak şirketlerin ve kurumların perspektifinden ele alınan insan kaynakları yönetimine artık başka bir gözlükle bakmaya ihtiyaç var. Bu süreçte çalışmanın ve yaşamanın yeni yollarına uyum sağlamaya çalışan bireylerin sağlıklı ve zinde olduklarından nasıl emin olabiliriz? Yeni işyerleri tasarlamak, ekipleri etkili bir şekilde yönetmek için insanı yeniden tanımlamaya ihtiyacımız var mı? Yoksa birkaç pratik düzenleme ile sorunları çözebilir miyiz? Çalışan deneyimi kavramına odaklanan ‘İnsan Haftası’ boyunca ağırlayacağımız uzmanlar ile bu sorulara cevaplar arayacağız.”

Türkiye’den ve dünyadan yetkin konuşmacılar bir arada

24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında devam edecek Human Week’te; The Talent Strategy Group Başkanı Marc Effron, UiPath Europe Başkan Vekili Tansu Yeğen, İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir’in yanı sıra Türkiye’den ve dünyadan alanında yetkin, önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Human Week etkinliğinde; “Hibrit Dünyada İstenen Çalışan Deneyimini Tasarlamak: Remote But Closer”, “İş Bulmacasını Çözmek-Çevik Çalışma Modeli”, “Örgütsel Davranış”, “Örgüt Kültürü Nasıl İnşa Edilir?”, “Uzaktan ya da Hibrit Çalışma Sistemlerinde Etkili Liderliğin Gereksinimleri”, “Üstün Yetenekleri Şirketinize Çekmenin ve Yeni Yetenekler Yaratmanın Yolları” ve “İnsan Kaynaklarında Teknolojinin Kullanım Alanları” başlıkları yer alacak.

Etkinlikte ayrıca hibrit çalışma modellerinin oluşumundan iş-yaşam dengesine, duygusal etkileşimden ekiplerin yönetimindeki zorluklara kadar birçok konu, geniş çaplı bir bakış açısı ile ele alınacak.