Yemeksepeti Pizza Ayına özel indirimlerle taraftarların futbol keyfini katlıyor

En çok sucuklu pizza tercih eden taraftarlar Türk lezzetlere sahip çıkıyor.

Taraftarların merakla beklediği futbol heyecanı hızla devam ederken, Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti bu heyecanı sağladığı indirimlerle muhteşem bir pizza ziyafetine dönüştürüyor. Taraftarların futbol heyecanını daha keyifli bir hale getirmek için 11 Haziran – 11 Temmuz tarihlerini Pizza Ayı ilan eden Yemeksepeti, özel olarak hazırlanan pizza menülerini çeşitli indirimler ve kampanyalarla kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Maç öncesinde Yemeksepeti’ne özel olarak hazırlanan Pizza Ayı Lezzetleri sayfasından indirimli menüler sipariş veren taraftarlar, futbol heyecanı boyunca en çok sucuklu ve sonra da mantarlı pizzaları tercih ediyor. Dünya genelinde en çok tercih edilen pizza malzemesi pepperoni olurken Türkiye’de sucuk tercih edilmesi bir kez daha Türk halkının kendi lezzetlerini sahiplendiğinin bir göstergesi oluyor.

Erkek kullanıcıların yanı sıra kadın kullanıcıların da büyük ilgi gösterdiği Pizza Ayında bugüne kadar pizza siparişi veren kadın kullanıcı sayısı 300 binden fazla oldu. İndirimli menülerin büyük ilgi gördüğü futbol heyecanı boyunca taraftarlar pizza siparişlerini ciddi anlamda arttırdılar. Önceki döneme göre taraftarların ilgisiyle pizza sipariş oranlarında %25 artış yaşandı.

Kullanıcıların gerçekleştirilen indirimler ile büyük ilgi gösterdiği Pizza Ayında Yemeksepeti, beğenilen markaların dönemsel kampanyalarını taraftarlar ve pizza severlerle buluşturmaya devam ediyor.