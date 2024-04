Tasarım dünyasının her yıl merakla beklediği iF Design Award 2024 ödülleri sahiplerini buldu. Sıhhi tesisat dünyasındaki inovatif ve lider yaklaşımıyla öne çıkan Geberit, tasarımın Oscar’ları olarak tanımlanan iF Design Award 2024’te iki özel ödüle layık görüldü. İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, ortak alan kullanımında çocukları da unutmayarak geliştirdiği Bambini banyo serisinin yanı sıra sadece üç santimetre genişliği ve asimetrik drenaj kanalı sayesinde CleanLine duş kanalları serisini yeni bir tasarımla tamamlayan CleanLine50 duş kanalının tasarımıyla ödül kazandı. Yarışma jürisi ödüle karar verme noktasında hem tasarımdan hem de kullanıcılar için günlük hayatı kolaylaştıran, hijyen ve temizliği daha kolay hale getiren akıllı detaylardan etkilendi. Bu yıl 72 ülkeden katılım yapan 10 bin 800 ürün ve projenin yarıştığı iF Design Awards ödülleri 29 Nisan 2024 Pazartesi günü Berlin'deki Friedrichsstadt-Palast'ta düzenlenen bir törenle sahiplerini bulacak.

Tasarım, inovasyon ve kullanıcı deneyimi Geberit ürünlerini ödüle kavuşturuyor

Geberit’in özellikle yeni yürümeye başlayan ve 14 yaşına kadar olan çocuklar için geliştirdiği Bambini banyo serisi hem çocuk dostu hem de modern tasarımıyla iF Tasarım Ödülü jürisinin beğenisini kazandı. Klozet ve lavaboların yüksekliği ve özellikleri, genç kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanırken klozet ve lavaboya kolay erişim sağlayan yapısı jürinin kararını belirleyen diğer unsurlar oldu. Geberit’in bakıcılar ve temizlik personelini de düşünerek tasarladığı bu serideki seramik klozetin kapalı şekli, dış temizliğin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını mümkün kılıyor. İç kısımdaki kanalsız Geberit Rimfree® klozetlerin temizliği kolaylaştıran tasarımı ve kenarı damlalıklı oturma halkasının sıvıların seramikten dışarı sıçramasını önlemesi, jüriyi ikna etme konusunda başarıya ulaştı.

Geberit’in CleanLine50 duş kanalı ise iF Tasarım Ödülü jürisini; tasarımı, ekolojik yönü ve montaj kolaylığı özellikleryle ikna etti. Sadece üç santimetrelik genişliği ve asimetrik drenaj kanalıyla modern banyolarda görsel çeşitlilik sağlayan CleanLine50 duş kanalını jüri ayrıca paslanmaz çelik ve siyah kroma sahip iki renk seçeneğini de övdü. Üretiminde daha az malzeme kullanıldığı için önceki modele göre yüzde 50 daha hafif olan duş kanalının montajının kolay olması da uluslararası üne sahip tasarım ödülünün verilmesinde belirleyici bir faktör oldu.