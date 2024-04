Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, havacılık bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren iştiraki TAV Technologies ile birlikte Great Place To Work’ün açıkladığı Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2024 listesinde yer aldı. Çalışanlara yönelik anket ve değerlendirmelere göre belirlenen ödüller The Grand Tarabya’da dün (25 Nisan) gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim edildi.

TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, “TAV Havalimanları olarak tüm dünyada her gün on binlerce yolcuya en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalışıyoruz. Bugün 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanının yanı sıra servis şirketlerimizle birlikte 33 ülkede 110 havalimanında ayak izimiz bulunuyor. Havalimanı deneyiminin her aşamasında faaliyet gösteren 39 binden fazla çalışanımız, başarımızın en önemli bileşenlerinden biri. Onların değerlendirmesiyle belirlenen bu ödülü bir kez daha almaktan dolayı oldukça mutluyuz. Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak, kurumsal değerlerimizin rehberliğinde çalışan memnuniyetine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz”, dedi.

TAV Technologies İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özkan Sav, “En iyi İşverenlerden biri olduğumuzun tescillenmesi bizleri çok mutlu etti. Çalışma arkadaşlarımızın gelişimini ön planda tutan, katılımcı yönetim anlayışının yerleştiği ve iletişim kapılarının açık olduğu bir şirket kültürü yaratmak her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Çalışanlarımızın düşüncelerini serbestçe ifade edebildikleri, karar süreçlerine katılabildikleri ve iş yaparken güven içinde oldukları bir atmosfer oluşturmak için her yıl yeni yaklaşımlar geliştiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın gelişimine büyük bir önem atfediyoruz ve olumlu bir çalışan deneyimini oluşturmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyeti ve ilerlemesi odaklı yaklaşımlarımızı sürdürerek, farklı uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz”, dedi.

Türkiye’nin En İyi İşverenler Listesi, Great Place To Work tarafından çalışan deneyimlerine yönelik gerçekleştirilen analizlere dahil olarak Great Place To Work Sertifikası almaya hak kazanan yerel ve uluslararası organizasyonların performanslarının değerlendirilmesiyle oluşturuluyor.