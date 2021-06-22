Yataş Grup’a İki Büyük Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü

Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards’ün (Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri) kazananları açıklandı. Müşterilerine her zaman en iyi deneyimi yaşatmak için çalışan Yataş Grup, A.C.E Awards’te Enza Home markasıyla birinciliğe (Diamond) , Yataş Bedding ile ikincilik (Gold) ödülüne layık görüldü. 21 Haziran akşamı Çırağan Palaca Kempinski’de düzenlenen törende ödülleri Yataş Grup adına Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız aldı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, şunları söyledi: “Müşterilerimize mağazalarımızın kapısından girdikleri andan itibaren en mükemmel deneyimi yaşatmak için çalışıyor, satış sonrası hizmetlerimizle de her zaman onların yanında oluyoruz. Yaşanan problemleri en hızlı şekilde çözmek için çaba gösteriyor, müşterilerimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmıyoruz. Enza Home ve Yataş Bedding markalarımızla aldığımız iki büyük ödül de bunun göstergesi… Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz.