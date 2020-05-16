Virüs tedbirlerini uyguluyorsanız, klima kullanırken içiniz rahat olsun

Corona hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Dünyanın artık yeni bir düzene geçeceğinin, hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının konuşulduğu bugünlerde mekanlardaki iklimlendirme konusu da insanların kafasını kurcalıyor. Bu alandaki polemiklerden biri de klima kullanımının virüsün yayılmasına etkili olup olmadığı konusu üzerinden gerçekleşiyor. Şimdilik ‘klimalar virüs yayılımını önler ya da filtreler Coronavirüsü yok eder’ gibi kesin bir bilgi olmasa da uzmanlar alınacak tedbirler hakkında kullanıcılara tavsiye niteliğinde bilgiler vererek, kafalardaki sorulara yanıt olmaya çalışıyor.

Klima kullanımının artacağı yaz günlerinin kendini göstermesiyle birlikte ivme kazanan, “Klimalar virüs yayılımına etkili olur mu?” konusunda bilgiler paylaşan dünya iklimlendirme devi Daikin’in Türkiye CEO’su Hasan Önder şunları söylüyor: “Araştırmalar gösteriyor ki; corona virüsünün hava yoluyla bulaşımını gösteren kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla ‘ev tipi split klimalar virüs taşır’ diyemeyiz. Güvenli ve sağlıklı bir iç ortam havası için alınabilecek birçok tedbir var. Bunların başında karantina ve sosyal mesafe kurallarına uymak geliyor. Eğer bu kurallara dikkat ediyorsanız, evinizde klima kullanmanız gayet güvenlidir. Hatta çok sıcak havalarda klima kullanmamak sağlığı olumsuz etkileyebilir. Sıcak havanın yaratacağı rahatsızlıklardan ve uykusuzluktan bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Klimalardaki özel filtreler havanın temizlenmesine de katkıda bulunur.”

Daikin CEO’su Hasan Önder; AVM, hastane, ofis gibi merkezi klima ve havalandırma sistemlerinin kullanıldığı alanlar içinse bazı uyarı ve tavsiyelerde bulunuyor; “AVM gibi büyük mekanlarda bizim merkezi sistem dediğimiz VRV, klima santrali, fancoil gibi iklimlendirme ve havalandırma cihazları kullanılıyor. Bu cihazlar tavsiye edildiği şekilde kullanılırsa, virüsün yayılımını artırmayı geçtim, daha sağlıklı bir ortam sağlayabilirler. Zaten AVM’ler ile ilgili Sağlık Bakanlığı da bir genelge yayınlayarak çalışma şartlarını ortaya koydu. Bu tür sistemlerde havalandırma havası miktarı artırılmalı ve havalandırma sistemi pandemi döneminde 7/24 çalıştırılmalıdır. Taze hava miktarı mümkünse %100 seviyesinde ayarlanmalıdır. İhtiyaç kontrollü havalandırma devreden çıkarılmalı, klima sistemlerinde fan hızı artırılmalıdır. Tuvalet egzozları 7/24 çalıştırılmalı ve çevreye göre tuvaletlerde sürekli düşük basınç yaratılmalıdır. Havalandırma sistemlerine, HEPA filtre veya UVC filtrelerin takılması da virüse karşı etkili olacaktır. Elbette sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi her yerde ilk şarttır.”

Enerji kullanımında devlet desteğinin önemine de değinen Önder, “AVM, market, otel, plaza gibi büyük yapılarda alınacak ekstra önlemler enerji tüketimini artırabilir. İşletmecilerin kullanım şart ve tavsiyelerine uymaları, sürdürülebilir hijyen koşulları için daha verimli sistemlere yönelmeleri amacıyla enerji kullanımı konusunda devlet desteği de faydalı olabilir,” dedi.

Daikin uzmanları corona günlerinde iklimlendirme ve klima kullanımı hakkında en çok merak edilen sorulara şu yanıtları veriyor:

Corona hava ile yayılır mı?

Yapılan araştırmalar virüsün doğrudan havadan bulaşmadığını gösteriyor. Hastalık öksürme, hapşırma, enfekte insanlarla konuşma ve 2 metre uzağa kadar sıçrayabilen damlacıklar ya da yüzeylere yerleşen virüs yoluyla bulaşıyor. Eğer enfekte olmayan bir kişi damlacıklara maruz kalırsa hastalığa yakalanma oranı yüksek. Küçük damlacıkların ise hava akımı ile daha uzun mesafeye ulaşabildiği söyleniyor. Bu nedenle bulunduğunuz ortamı hastalığın taşıyıcılarına karşı sürekli havalandırmanızı öneririz.

Coronavirüs split klima ile bulaşır mı?

Bugüne kadarki araştırmaların da gösterdiği üzere virüsün hava yoluyla bulaşımı kesinleşmediğinden ev tipi split klima da virüs taşır diyemeyiz.

Evde klima kullanmak güvenli mi?

Evet, mevcut karantina koşulları ve sosyal mesafe sebebiyle enfeksiyon taşıyan bir kişinin özel alanınız olan evinize gelme ihtimali oldukça düşük olduğundan klimanızı evinizde kullanmanız güvenlidir.

Klimanızı iyi havalandırılmış bir ortamda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Havalandırma, iç ortam havasının, dışarıdan alınan taze hava ile değiştirilmesi yoluyla ortamdaki hava kirleticilerinin azaltılmasına yardımcı olur. İyi havalandırılmamış ortamda iyi bir iç hava kalitesi sağlanması oldukça zordur. Bu nedenle evinizi her saat başı 5-10 dakika havalandırmanızı öneriyoruz. Eğer odanızda karşılıklı iki farklı pencere var ise, her ikisini açmanız daha verimli bir hava akışı oluşturulmasına katkı sağlar. Klimanızı, havalandırmadan önce ve sonra kullanabilirsiniz. Evinizde veya ofisinizde açılan pencere yoksa, iç ortama taze hava seçeneği de sunabilen ürünleri tercih edebilirsiniz.

Ofiste split klima kullanmak güvenli mi?

Bu daha çok nasıl bir ofisiniz olduğuna ve ofis çalışanları ile ziyaretçileri izlemek için ne gibi önlemler alındığına bağlı. Eğer hastalık taşımadığından haberdar olduğunuz, bildiğiniz insanlarla bir arada olduğunuz küçük bir ofiste iseniz, güvenlidir. Ancak ofisinize çok sayıda ziyaretçinin gelmesi durumunda büyük önlemler almanız gerekir. Personel ve ziyaretçiler, dezenfektan ve maske gibi riski azaltmak için devlet tarafından sunulan yönergeleri takip etmek zorunda. Ofiste split klima, merkezi sistem ürünler veya başka bir iklimlendirme ürün kullanımı, iç ortamı havalandırmakla veya taze hava ile beslemekle desteklenmelidir. Çok kalabalık ortamlarda klimalar egzoz fanı ile yeterli havalandırma ve taze hava sağlayabilir. Eğer açılır cam veya taze hava sunacak bir ünite yok ise, taze hava seçeneği sunabilen ve aynı zamanda güçlü hava temizleme filtresi bulunan split klimalar tercih edilebilir.

Restoranlarda ve mağazalarda split klima kullanılabilir mi?

Restoranlarda ve mağazalardaki ziyaretçi sayısı ve yoğunluğu oldukça yüksektir. Dolayısıyla buradaki bulaşmanın asıl kaynağı klima veya havalandırma ürünlerinden ziyade sosyal mesafe kurallarına ve hijyene dikkat edilmemesi nedeniyle olabilir. Bu nedenle bu ortamlarda direkt olarak klimalar bulaşmayı artırır diyemeyiz. Gerekli görülen yerlerde çalışma mekanları ve masalar sosyal mesafe kuralları uyarınca yeniden düzenlenmelidir. Çok kalabalık ortamlarda klimalar egzoz fanı ile, yeterli havalandırma ve taze hava sağlanarak kullanılabilir. Yine bu ortamlarda taze hava ile ortamı havalandırmak oldukça önemlidir.

Sıcaklık ayarı nasıl olmalı?

Önerilen klima çalıştırma sıcaklığı 24 derece olup, dış ortamdaki hava sıcaklığına bağlı olarak 24-30 derece aralığında klimanızı kullanabilirsiniz. Bir odanın ısıtılması ve serinletilmesinin yanı sıra, o odanın hava temizliği ve nem oranı da oldukça önemlidir. Çok kuru veya çok nemli havalar sağlıksız bir iç ortam havasına neden olur. Bu nedenle odanızdaki bağıl nemin %40 ile %60 arasında olmasına dikkat ediniz.

Eğer bulunduğunuz ortam çok kuru ise odada bir kap içindeki su ile sağlanacak buhar ile bağıl nemin %40’ın altına düşmesi önlenebilir. Çok kuru ve çok nemli havalar da sağlıksız bir iç ortama neden olur. Ortamınızdaki ideal nem dengesini sağlamak için, hava temizliği ve taze hava özelliğinin yanı sıra, nem ayarı sağlayan split klimaları tercih edebilirsiniz.

Havalandırma nasıl olmalı?

Yaz kullanımında klimanın sağladığı soğuk hava sirkülasyonunun yanında, hafif açık bırakılmış pencerelerle havalandırma yapılması veya taze hava sunabilen ürünlerin tercih edilmesi içerideki havanın tahliye edilmesini kolaylaştırır.

Odanızı havalandırdıktan sonra klima kullanımınızda iç ünite filtresinden geçen hava dışarıdaki ve ortamdaki tozdan süzülerek iç ortama üflenecektir. Bu nedenle filtrelerinizin temizliğini kontrol etmenizi öneririz.

Ayrıca mutfak ve tuvalet yoluyla hava tahliyesi için fanların temizlenmiş ve çalışır durumda olması gerekmektedir.

Havalandırma yapmak konusunda koşullarınız yetersiz ise ve yeterince temiz havaya sahip olamıyorsanız, güçlü filtreleme yöntemlerine sahip hava temizleme cihazlarını tercih edebilirsiniz.

Alınması gereken diğer önlemler neler olabilir?

Odanın iyi bir şekilde havalanabilmesi için, klima çalışmadığı zamanlarda pencere ve kapıları tamamen açık bırakarak ortamı havalandırmak iyi bir çözümdür. Her saat başı, 5-10 dakika süreyle yapacağınız havalandırma bunun için yeterli olacaktır. Eğer açılır pencereleriniz yoksa taze hava sunabilen ve nem kontrolü sağlayan Ururu Sarara klima veya ortamdaki hava kalitesini patentli filtreleme teknolojisiyle (Daikin Flash Streamer) artıran Daikin Hava Temizleme cihazı gibi ürünleri tercih etmeye özen gösterin. Daikin’in çoğu klimasında ve hava temizleme cihazında bulunan patentli Flash Streamer teknolojisi, ortamdaki havayı %99,9 oranında temizliyor.

Özel hizmet/servis tavsiyesi?

Mutlaka yetkili servislerden yararlanın. Daikin yetkili servisi, sosyal mesafe kurallarını ve diğer tedbirleri maksimum oranda dikkate alarak hizmet verir. Kendisinin ve kullandığı aletlerin hijyenine son derece dikkat eden servis görevlileri hizmetini özenle tamamlayarak sizi konfor ve kaliteye kavuşturur.

Pandemi günlerinde klima kullanımıyla ilgili merak edilenlere Daikin internet sitesinden de ulaşılabiliyor: https://www.daikin.com.tr/SSS/ Pandemi-Gunlerinde-Klima- Kullanimi