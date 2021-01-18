Vestel’in yapay zeka projesine Avrupa Birliği’nden destek

Avrupa Birliği’nin en kapsamlı Ar-Ge ve inovasyon programı Horizon 2020’den, geçtiğimiz yıl kişiselleşen tüketici ihtiyaçlarına yönelik akıllı ve esnek üretim çalışmalarını kapsayan KYKLOS 4.0 projesiyle fon alan Vestel, bu yıl üç projeyle daha desteklenmeye hak kazandı. Vestel, bu yıl kabul edilen DAIS (Distributed Artificial Intelligence Systems) projesinde, 11 ülkeden 49 proje ortağıyla dağıtık yapay zeka sistemleri geliştirerek, kullanıcı deneyimini ve veri güvenliğini artırmaya yönelik çözümler geliştirecek.

Vestel’in uzun yıllara dayanan Ar-Ge birikimi ve inovasyon kültürüne sahip olduğuna dikkat çeken Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Vestel, üretim gücünü dünyanın farklı bölgelerindeki Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve bin 700 kişilik Ar-Ge ekibinden alıyor. Ar-Ge vizyonumuzun merkezinde Endüstri 4.0, yapay zeka, mobilite ve bağlanabilirlik bulunuyor. Bu kapsamda ürettiğimiz projelerin dünya çapında kabul gören programlar tarafından desteklenmesi gurur verici. Geçen yıl ilk Horizon 2020 desteğimizi akıllı ve esnek üretim projemizle almıştık. Bu yıl ise, batarya teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonu çalışmalarını içeren iki projemizle daha destek kapsamına alındık. Ayrıca bu yıl ilk kez bir ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) projesini de bünyemize katarak Ar-Ge gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk.” açıklamasında bulundu.