Vehbi Orakçı Irak'ta yeni proje sözleşmesi imzaladı

Her imza yeni bir başlangıçtır.



Irak’ta yeni projemizin sözleşmesini imzaladık.



Yetim ve öksüz barınma ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek kompleks, bu anlamda ülkede ilk ve en kapsamlı hizmet birimi olacak inşllah.@musabakdeniz @sinansusuz pic.twitter.com/AtDErpv3i1