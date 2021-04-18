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Vehbi Orakçı Irak'ta yeni proje sözleşmesi imzaladı

Her imza yeni bir başlangıçtır. Marmara Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı yatırım atağını sürdürüyor. Irak'ta sürdürdüğü projelere bir yenisini daha ekleyen Orakçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu yeni anlaşmayı takipçileriyle paylaştı. Orakçı paylaşımımda: ''Irak’ta yeni projemizin sözleşmesini imzaladık. Yetim ve öksüz barınma ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek kompleks, bu anlamda ülkede ilk ve en kapsamlı hizmet birimi olacak inşllah.'' ifadelerine yer verdi.

İş Dünyası 18.04.2021, 11:45 18.04.2021, 11:51
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Vehbi Orakçı Irak'ta yeni proje sözleşmesi imzaladı

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