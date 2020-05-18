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Ünlü saat markasının ‘Yeni Başlangıçlar' temalı reklam filmi yayında

İsviçreli saat markası Wainer, salgının ardından hayatın tüm güzelliklerini yeniden keşfetme çağrısında bulunduğu “Yeni Başlangıçlar” temalı reklam filmini yayınladı.

Ünlü saat markasının ‘Yeni Başlangıçlar' temalı reklam filmi yayında

İsviçreli saat markası Wainer, salgının ardından hayatın tüm güzelliklerini yeniden keşfetme çağrısında bulunduğu “Yeni Başlangıçlar” temalı reklam filmini yayınladı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:04
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Ünlü saat markasının ‘Yeni Başlangıçlar' temalı reklam filmi yayında

Yeni başlangıçların gücüne inanan İsviçreli saat markası Wainer, yaşamın içindeki fırsatları ve yenilikleri keşfetmeye davet eden “Yeni Başlangıçlar” temalı reklam filmini yayınladı. “Tüm başlangıçlar kutlanmayı hakeder” mottosundan yola çıkan Wainer, dünyayı etkileyen virüs salgınıyla birlikte uzun bir süredir sekteye uğrayan hayata yepyeni ve farklı başlangıçlar yaparak devam edebilmenin önemini ve var olan güzelliklere tutunmanın değerini bir kez daha vurguluyor.

Hollandalı ünlü yönetmenin kısa filminden görüntüler yer alıyor

Hollandalı ünlü fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Jan Van Ijken'in 50'den fazla uluslararası film festivalinde gösterime giren ve birçok ödül alan kısa filmi “The Art Of Flying”den kesitler içeren Wainer'in reklam filmine ünlü oyuncu Nejat İşler sesi ile hayat veriyor. Sürüler halinde olmalarına rağmen, birbirlerine hiç bir şekilde çarpmadan dans edercesine uçan binlerce sığırcık kuşunun oluşturduğu 1 dakikalık kısa bir görsel şölen izleyiciyi bekliyor.
Marka tarafından reklam filmiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni bir güne başlamak, yeni bir işe başlamak, yeni bir eve belki de yepyeni bir şehre ayak basmak, yeni insanlarla yepyeni maceralara atılmak, keşfetmek, hayallerin peşinden gitmek; Wainer'in “yeni başlangıçlar” hikayelerinin ve marka felsefesinin temelini oluşturuyor. Wainer, farklı bir bakış açısı ile baktığı geleneksel İsviçre saatçiliği dünyasında kendini “yeni başlangıçların” saati olarak konumlandırıyor. Hayatın içerisindeki her ‘an‘ın yeni bir başlangıç olduğuna ve tüm yeni başlangıçların kutlanmayı hak ettiğine inanıyor, her modelinin ayrıcalıklı bir çalışma ve benzersiz olmasının nedenini de bu şekilde açıklıyoruz.”

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