Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da olduğu sekiz şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

ABD İSTEMİŞTİ

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

ONLARCA ŞİRKETE YATIRIM YAPTILAR

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

AYAKKABI BOYAMA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Korkmaz daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımı ile dikkat çekmişti. Korkmaz, gönderisinde, 12 yaşında ayakkabı boyacılığı yaptığı kaldırımda çektirdiği fotoğrafı "Çayı koyun yeniden başlıyoruz" notuyla alıntılayarak tekrar paylaşmıştı. Başarı hikayesini anlattığı videolar sayesinde Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Korkmaz'ın paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, kimileri destek kimileri de eleştiren yorumlarda bulunmuştu.