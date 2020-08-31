ÜNLÜ & Co'ya ARC Awards'tan üç ödül birden

Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun “2019 Yılı Faaliyet Raporu”na ödül yağdı. “Başarıya Yakından Bakış” temasıyla hazırlanan ÜNLÜ & Co Faaliyet Raporu, ABD merkezli MerComm kuruluşunun düzenlediği ve faaliyet raporlarının Oscarı olarak bilinen uluslararası ARC Awards’tan “Fotoğrafçılık” kategorisinde “Gold” ödül alırken, “Geleneksel Yıllık Rapor” ve “Başkanın Mesajı” kategorilerinde ise “Silver” ödülün sahibi oldu.

Türkiye’den 101, toplamda 1.690 rapor yarıştı

Türkiye’den 101 olmak üzere toplamda 1.690 raporun yarıştığı ARC Awards yarışmasında ÜNLÜ & Co, “Fotoğrafçılık”, “Geleneksel Yıllık Rapor” ve “Başkanın Mesajı” kategorilerinde ödüle layık görülerek, sektöründe bu 3 kategoride ödül alan tek kuruluş oldu.

“Sektörümüzde bu 3 ödüle sahip olan tek kuruluş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

ÜNLÜ & Co Genel Müdürü Gamze Akgüney, “Bu yıl 34.’sü düzenlenen yarışmaya 75’den fazla ülkeden 1.690 başvuru yapıldı. Türkiye’den ise 101 raporun yarıştığı ARC Awards’ta (Annual Report Competitions) “Fotoğrafçılık” kategorisinde “Gold”, “Geleneksel Yıllık Rapor” ve “Başkanın Mesajı” kategorilerinde ise “Silver” ödüle layık görülmekten ve sektörümüzde bu 3 ödüle sahip olan tek kuruluş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2019 yılında yönettiğimiz portföy büyüklüğü 2,3 milyar TL’ye, finansman gideri öncesi faaliyet karımız %366 artışla 46 milyon TL’ye yükseldi. Böylece 2019 yılını da tıpkı geçmiş yıllardaki gibi sağlam mali yapımız, yetkin insan kaynağımız ve güçlü teknolojik altyapımız ile başarılı bir şekilde tamamladık. Yenilikçi bir tasarım diliyle hazırladığımız Faaliyet Raporumuzda bu başarılı yolculuğumuzun kilometre taşlarını bu yıl da aktarmış olmak bizim için çok gurur verici. ARC ödüllerine layık görülmek sektördeki bu farklılığımızın ve başarımızın tescillenmesi açısından bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu” dedi.

ARC Awards, yıllık raporlarda mükemmelliği onurlandıran, Faaliyet Raporlarının Oscar’ı olarak nitelendirilen dünyanın en büyük uluslararası yarışmasıdır. Değerlendirmelerde; raporun o yılki hikayesini anlatım biçimi, kullanılan dil, yaratıcılık ve tasarımsal algılanışı gibi kriterler dikkate alınıyor.