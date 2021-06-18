Universal Robots, Polimer Teknoloji Günleri’nde cobot teknolojisini tanıttı

Dünyanın 1 numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots, büyüklük ölçeği ve faaliyet gösterdiği sektör fark etmeksizin, en büyükten en küçüğe her işletme için ulaşılabilir olan cobot teknolojisini anlattığı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Universal Robots, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi “Plastik Malzemeler ve İşleme Teknolojileri” (PIT) çalışma grubunun, 16 Haziran 2021 tarihinde online düzenlediği Polimer Teknoloji Günleri’ne katılarak kolaboratif robot teknolojisini ve cobot’ların üretim süreçlerine katkılarını anlattı.

katılımcılarla bir araya gelen Universal Robots Türkiye & MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, geleneksel endüstriyel robotlara göre daha az alan kaplayan, daha az enerji tüketen, hızlı kurulan, kolay programlanabilen, esnek konumlandırılabilen ve insanlarla yan yana çalışabilen, güvenli kullanımıyla öne çıkan cobot’ların şirketler için hızlı yatırım geri dönüşü sağladığına dikkat çekti. Cobot’ların UR+ ekosistemindeki tutucular, kameralar, sensörler gibi ekipmanlarla, uygulama kitleriyle ve özel yazılımlarla firmanın ihtiyacına göre özelleştirilebildiğini vurguladı. Farklı sektörlerden uygulama örneklerinin de interaktif bir şekilde anlatıldığı webinarda Gök, cobot’ların üreticilere sağladığı avantajlar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Cobot Teknolojisi; her endüstri, uygulama ve tüm ölçeklerdeki şirketler için

Webinar sonrasında görüşlerini paylaşan Universal Robots Türkiye & MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “Kolaboratif robot teknolojisinin mucidi Universal Robots olarak, son 20 yıldır hayatımızda olan cobot teknolojisinin; daha fazla sektörde üretim süreçlerine entegre olabilmesi ve sağladığı avantajlardan ölçeği fark etmeksizin her üreticinin faydalanabilmesi için bütün platformlarda fırsat buldukça anlatıyoruz. Geldiğimiz noktada; 50 ülkedeki 55 bin cobotumuz her endüstride ve hizmet alanında çok çeşitli uygulamalarla, tüm ölçekteki şirketler tarafından kullanılıyor” diye konuştu.

Gök sözlerini şöyle tamamladı: “CB3 ve e-Series olmak üzere iki farklı seride farklı taşıma kapasitelerine sahip cobot’larımızı, her firmanın kendi ihtiyacına uygun olarak seçebileceği ekipmanlarla, uygulama kitleriyle ve yazılımlarla desteklemek için küresel boyutta iş birliklerimizi her geçen gün artırıyoruz. Bugün cobot’larla üretimde bir ekosistem sahibiz ve cobot’larımızı üretimde kullanan üreticileri bu ekosistemin içine dahil ediyoruz. Böylece üretimde verimlilik, karlılık, maliyet tasarrufu gibi birçok avantajdan yararlanmalarını sağlıyoruz.”