Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi sona erdi

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Gümrük eski Bakanı ve Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Cenap Aşçı’nın konuşmalarıyla başlayan Zirve kapsamında düzenlenen ‘Ahiliğin Temelleri’ panelinde moderatörlüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bircan üstlendi. Panele Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, İstanbul Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Saim Ege, Endüstriyel Fırıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mine Ataman ve Türk Hava Kurumu’ndan Bedir Direk konuşmacı olarak yer aldı.

Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi’nin son gününde gerçekleşen ikinci panelde ise ‘Bir Medeniyyet Tasavvuru Olarak Ahilik’ paneline ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel moderatörlük görevini üstlendi. Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya Güler panelde birer konuşma yaptı.

AGE Global Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi Selçuk Ecza Deposu, Şekerbank, Nevşehir Belediyesi ve Türk Hava Kurumu ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Ziraat Bankası’nın altın sponsor olarak destek verdiği Fuar ve Zirve’ye Necmettin Erbakan Üniversitesi bilimsel destek sağladı. Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi’nin ana medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya Grubu yayınlarından A Haber, A Para, Daily Sabah, Sabah Gazetesi, Lacivert Dergi, Radyo Turkuvaz ve Vav Radyo üstlendi.