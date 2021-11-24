TÜROB Başkanı Eresin’e uluslararası ödül

Kadın girişimciliğini teşvik eden ve 40 milyar dolarlık ekonomi oluşturan IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler Yarışması’nda, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı ve Eresin Hotels Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müberra Eresin’e ödül geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Türkiye adına ödüle aday gösterilen Müberra Eresin, turizm sektörüne katkıları ve bu alandaki örnek girişimleri nedeniyle bu önemli ödüle layık görüldü.

Başarılı kadın girişimciler arasında küresel bir iş ağı oluşturmak amacıyla kurulan ve 40 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü bulunan IWEC, dünya genelinde geniş bir coğrafyadan kadın girişimcileri değerlendirdi. IWEC ağındaki 35 kadın girişimci ödüllendirilirken, Müberra Eresin ile birlikte Türkiye’den aday gösterilen BacPolyZyme Genel Müdürü ve Kurucusu Prof. Dr. Dilek Kazan ile Vahaa.co Kurucusu Nehir Boyacıoğlu ödül alan diğer isimler oldu.

Çekirdekten turizmci

Müberra Eresin, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler’de okurken çalışma hayatına başlayarak Eresin Hotelleri’nde sırasıyla muhasebe, ön büro, rezervasyon departmanlarında görev aldı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Bölümü’nden ekonomist olarak mezun oldu ve sonrasında otelcilik üzerine eğitim almak üzere İngiltere’ye gitti. Bath College’de –BTECH International in Hotel&Catering Management – okurken bir taraftan da çalışmaya başladı. Bath College’den derece ile mezun olarak 1993 yılında İstanbul’a dönen Müberra Eresin, sırasıyla Eresin Hotel Taxim&Premier’de Rezervasyon Müdürlüğü; Eresin Hotels Taxim&Premier, Eresin Hotels Topkapı ve Eresin Hotels Sultanahmet’de Satış Müdürlüğü yaptı. 2001 yılında açılan Eresin Hotels Sultanahmet’te Genel Müdür olarak görev yaparken, 2004-2008 yılları arasında Eresin Otelleri’nin Satış Direktörlüğü’nü üstlendi. 2008 yılından bugüne kadar da Eresin Otelleri’nin Genel Müdürlüğü’nü yürüten Eresin aynı zamanda Eresin Turizm AŞ Başkan Yardımcılığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İcra Kurulu Üyeliği ve Türkiye Otelciler Birliği Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor.