Verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'den Kazakistan'a 96,1 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.

Söz konusu rakam, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 139'dan fazla artışa işaret ederken, 1. çeyrekler itibarıyla 2005'ten bu yana en yüksek rakam alarak kayda geçti.

Öte yandan, 2005-2020 döneminde 1. çeyrekler itibarıyla Türkiye'den Kazakistan'a ortalama 39,7 milyon dolarlık yatırım yapılmışken, 2021 yılının aynı döneminde yapılan yatırım söz konusu ortalamanın yüzde 142 üzerinde gerçekleşti.

2021 yılının ilk çeyreğinde Kazakistan ekonomisine yapılan yatırım hacmine göre Türkiye, Hollanda, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Belçika, Fransa ve Kore'nin ardından gelirken artış oranı açısından ilk sırada yer aldı.

Ayrıca, Türkiye'den yapılan yatırımların Kazakistan'daki toplam yatırımlar içindeki payı, 2020 yılı 1. çeyreği sonunda yüzde 0,99 iken 2021'in aynı döneminde yüzde 2,1'e yükseldi.

Kazakistan'a yapılan doğrudan yatırımların toplamı ise 2021 yılı 1. çeyreği sonunda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla 4,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin önde gelen Yıldırım Holding’i Kazakistan'da ilk kalsiyum soda fabrikasını kuracak.

Kazakistan'ın ilk soda külü tesisi Zhambyl bölgesinin Sarysu ilçesinde kurulacak. Proje, Türk Yıldırım Holding'in yan kuruluşu olan Qazaq Soda A.Ş. aittir. Projenin uygulanması 2021 yılının 3. çeyreği için planlanmaktadır.

İnşaat holding şirketler grubu BI Group ve uluslararası grup EPC Archirodon'un bir üyesi olan SemАrco, büyük bir kimyasal tesis olan Qazaq Soda'yı kurmak için Çin şirketi CAMC Engineering ve Dalian Dehua ile güçlerini birleştirdi.

İlk etapta tesise yapılacak yatırım 400 milyon dolar olacak ve işletmenin kapasitesi yılda 1 milyon tona kadar çıkacak. 500 bin ton kapasiteli tesisin ilk etabının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. İnşaat sırasında, ağırlıklı olarak yerel halktan olmak üzere yaklaşık 1000 uzmanın dahil edilmesi planlanmaktadır. İşletmenin devreye alınmasından sonra 300 yeni iş ve 1.000 iş kontenjanı sunulacaktır.



Bu projenin uygulanmasından sonra Kazakistan, dünyanın önde gelen soda üreticileri olan Çin, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile aynı seviyeye gelecek. Şirket, Kazakistan'ın soda külü ithalatının %100'ünü ortadan kaldırmasına yol açacak, ülkenin iç ihtiyacını tam olarak karşılayacak ve yakın gelecekte ihracat yapması bekleniyor.

EPC-F projesi, yabancı yatırımcının katılımıyla uygulanacak ve Kazakistan Kalkınma Enstitüsü tarafından, hükümet programları kapsamında finanse edilecektir.



Projenin ana özellikleri:

- Dünyanın en verimli ve çevre dostu teknolojisi;

- 100 yılı aşkın bir süre için yüksek kaliteli kireçtaşı ve kaya tuzu rezervleri;

- Altyapıya erişim: demiryolları, su temini, elektrik (devlet desteği);

- CO2 / NOx / SO2 emisyonlarının en düşük seviyesine sahip atıksız teknoloji;

- Soda külü üretiminde uygulamanın iyileştirilmesi ve atık bertaraf ile ilgili beş tescilli patent;

- Damıtma çamurundan yan ürünlerin üretimi (yılda 500.000 ton ham CaCl2 ve yılda 100.000 ton NaCl);