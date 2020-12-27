Türkiye’nin İnovasyon ligi şampiyonları belirlendi

İnovasyon ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Kastamonu Entegre, 8. Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG Ödül Töreni’nde “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Firma, geçtiğimiz yıl “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde aldığı ödülün ardından bu yıl elde ettiği ikinci İnovaLİG ödülüyle bu alandaki başarısını perçinledi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve inovasyon ekosisteminin ülkemizdeki en büyük buluşması olan 8. Türkiye İnovasyon Haftası’nda, beş farklı kategoride Türkiye’nin en inovatif şirketleri ödüllendirildi. Hilton İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşen İnovaLİG Ödül Töreni’nde, ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, 2019 yılı İnovaLİG programında farklı sektörlerden 1236 firma arasından “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Yıldız: “İnovasyonu büyümenin yeni aracı olarak görüyoruz”

Ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’den teslim alan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, inovasyon kavramının kurum kültürlerinin ayrılmaz bileşeni olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Geleneksel bir sektörde inovasyonu rekabet stratejisi olarak benimsedik ve şirket içinde bu kültürü inşa etmeye odaklandık. Geçtiğimiz yıl, şirketimizin 50. yıldönümünde elde ettiğimiz İnovaLİG - İnovasyon Stratejisi Ödülü, bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar için değerli bir mükafat ve gelecekteki çalışmalar için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Kastamonu Entegre olarak inovasyonu büyümenin yeni aracı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’na katılarak, kurumsal inovasyon sistemimizi oluşturmaya yönelik bir yol haritası tasarladık ve bütüncül bir inovasyon sistemi oluşturduk. İnovasyonu kolektif bir çaba olarak algıladığımız için paydaşlarımızın bu konudaki desteğini önemsiyor, müşterilerimizle stratejik iş birliklerine giderek rekabet gücümüzü artırıyoruz.

Teknopark İstanbul’daki Ar-Ge yapılanmamız; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri, start-up’lar, uluslararası organizasyonlar ile başarılı projelere imza atıyor. Ayrıca, şirket bünyesinde kurduğumuz Fikir Platformu ile çalışanlarımızın inovasyon süreçlerine dahil olabilmelerine imkân tanıyoruz. Empati, fikri denklik ve kolektif zeka ilkeleri etrafında oluşturduğumuz bu platformda yenilikçi fikirlerin uygulamaya geçmesine rehberlik ediyoruz. Layık görüldüğümüz bu kıymetli ödül vesilesi ile İş Planlama ve İnovasyon Direktörlüğümüz başta olmak üzere, şirketimizde inovasyon kültürünün gelişmesine katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”