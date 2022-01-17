Türkiye'nin Lider Tekne Kiralama Platformu viravira.co Leap Investment Liderliğindeki Yeni Yatırım Turunu Kapattı

2016 yılında kurularak tekne sahipleri ile tekne kiralamak isteyenleri bir araya getiren ve rezervasyon deneyimini kolaylaştırmak ve daha güvenli kılmak adına çalışmalarına devam eden Türkiye’nin yüzde yüz online, ilk ve tek tekne kiralama platformu viravira.co yeni yatırım turunu duyurdu. LEAP Investment öncülüğünde gerçekleştirilen yatırım turuna Burak Dayıoğlu, Murat Tora, Arzu Umur ve turizm sektöründen Volkan Onat gibi isimler katıldı.

Aldıkları yatırımla ilgili konuşan viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım, ‘‘Bugüne kadar 3 yatırım turunu başarıyla kapattık. İlk turumuzu 2019 yılında yapmıştık. 2020 yılında ise mevcut ortaklarımız bir devam yatırımı yapmıştı. Bu turda ise hem mevcut yatırımcılarımızdan hem de LEAP Investment’ın öncülük ettiği bir grup yatırımcıdan yatırım aldık. Aramıza katılan yeni yatırımcılarımızla IT, veri analitiği, CRM konularında yönetim seviyesinde çok kuvvetli bir konuma geldik; konvansiyonel turizm tarafından da beslenmeye başladık. Attığımız adımlarla oldukça fragmente bir yapıda olan Yat Turizmi Sektörü’nü standartları belli olan bir şemsiye altında konsolide etmeyi başardık. Hem B2C hem de B2B tarafta sunduğumuz hizmet ve ürünlerimizi aldığımız yatırımla geliştirerek hedefimiz olan Almanya ve Rusya pazarlarına giriş yapacağız. Bu iki ülkede yapacağımız test sürüşü sonrasında belirlediğimiz 12 ülkeye daha hızlı bir şekilde girmek istiyoruz. Bir diğer arzumuz ise ekibimizi büyütmeye devam ederek ortak dilin İngilizce olduğu çok kültürlü bir ortam yaratmak. Birçok yeni pozisyonumuz mevcut. viravira.co ailesine katılmak isteyenler jobs.viravira.co adresinden bilgi alabilirler. Aldığımız yatırımın tamamını ekibimizin büyümesi, teknolojik altyapımızın geliştirilmesi ve yurtdışı pazarlara güçlü bir şekilde açılmak adına kullanacağız. Pazarlama alanında da önemli adımlar atarak yurtiçinde halihazırda yüksek olan bilinirlik seviyemizi daha da artıracağız. Ayrıca inorganik büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz. Hedefimizdeki projeleri hayata geçirmek için yatırım tarafında hız kesmeden devam edeceğiz.’’ dedi.

viravira.co yatırım turuna liderlik eden Leap Investment CEO’su İmran Gürakan ise şunları söyledi: ”İsmini giderek daha sık duyduğumuz, başarılarına ve globalde yer aldıkları pazarlara yenilerini ekleyerek daha da büyüyeceğine emin olduğumuz viravira.co’nun 3. yatırım turuna öncülük etmek bizim için çok büyük mutluluk. LEAP Investment olarak ikinci yatırımımızı hızla büyüyen bir sektörde yer alan, böylesine başarılı ve değerli bir şirkete yapmış olmak da bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Yeni yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeyi ve Türkiye’deki startup ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”