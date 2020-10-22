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Türkiye Finans’ın “Bol Kepçe” hesabı ile Türk lirası birikimleri değer kazanıyor

Türkiye Finans, katılım bankacılığı sektöründe bir ilki daha hayata geçiriyor. Katılma hesabı ile kira sertifikasını birleştiren Banka, Türk lirası birikimleri üzerinden kazanç elde etmek isteyen müşterilerine Bol Kepçe isimli özel bir hesap sunuyor. Avantajlı kar paylaşım oranları sunan Bol Kepçe hesap ile Türkiye Finans’ta hesap açmak ve hemen kazanmaya başlamak mümkün.

İş Dünyası 22.10.2020, 11:24
2005
Türkiye Finans’ın “Bol Kepçe” hesabı ile Türk lirası birikimleri değer kazanıyor

Türkiye Finans Katılım Bankası, Türk lirası birikimlerini avantajlı kar paylaşım oranlarıyla değerlendirmek isteyen tüm müşterilerine özel bir hesap sunuyor. Bol Kepçe ismiyle sunulan hesap ile Banka, sektörde ilk defa katılma hesabı ile kira sertifikasını birleştirerek yüksek getiri elde edilmesini mümkün hale getiriyor.

Müşteriler, Bol Kepçe hesabın katılma hesabı olarak açılan kısımda avantajlı kâr paylaşım oranları üzerinden getiri sağlarken; kalan tutar yatırım hesabına aktarılarak kira sertifikası alınabiliyor. Sadece TL cinsinden açılabilen Bol Kepçe hesap; şube, mobil ve internet bankacılığı aracılığı ile kullanılabiliyor.   

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz; “Bankamız için Türk lirasının tercih edilebilir olması, değer kaybetmeden büyümesini teşvik etmek çok önemli. Bol Kepçe Hesap ile müşterilerimiz Türk lirası birikimlerini iki farklı yatırım aracında değerlendirerek yüksek kâr payı getirisinden faydalanma olanağına sahip oluyor. Avantajlı kar paylaşım oranları sunan Bol Kepçe hesabımız ile Türkiye Finans müşterilerinin tasarrufları değer kaybetmeden bol kepçe kazanıyor. Birikimleri için Bol Kepçe hesabı tercih eden ve bu sayede birikim tutarının bir kısmını katılma hesabında, diğer kısmını ise kira sertifikalarında değerlendiren müşterilerimiz 16 Ekim itibariyle %11.69 kar payı aldılar. Hibrit bir hesap olan Bol Kepçe ile Türkiye Finans’ta hemen bir hesap açmak ve avantajlı oranlarla kazanmaya başlamak mümkün oluyor.”  

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