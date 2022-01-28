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Türk Telekom’dan benzeri olmayan VIP hizmet

Türk Telekom teknik servis sektöründe lider şirketi BDH ile iş ortaklığına imza attı. Yapılan iş birliğiyle satışa sunulacak “Akıllı Servis VIP Paket” kapsamında, Türk Telekom 81 ilde müşterilerin arızalı cihazını 24 saatte teslim alıp hızlı servis taahhüdü sağlayarak sektörde benzeri olmayan bir hizmet sunuyor.

İş Dünyası 28.01.2022, 10:22
Türk Telekom’dan benzeri olmayan VIP hizmet

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 2022’de müşterilerine akıllı cihazlarında oluşabilecek destek ihtiyaçlarını karşılayacağı ve ek avantajlar sunacağı yeni bir döneme giriyor. Türk Telekom, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Netaş Grup bünyesinde faaliyet gösteren, 31 yıllık yetkili teknik servis ve IT tecrübesine sahip BDH’nin (Bilişim Destek Hizmetleri) yetkin cihaz onarım kapasitesi ve gelişmiş servis ağı desteğiyle Türkiye’nin dört bir yanında müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediği yeni bir hizmete başladı.

Türk Telekom’da akıllı cihazlara özel ayrıcalıklı hizmet 

Türk Telekom, satış noktalarından akıllı telefon alan müşterilerine satış sonrası hizmetlerde kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissettirmeyi hedeflediği Akıllı Servis VIP Paketi’ni akıllı tercihler platformu altında kullanıma sundu. Türk Telekom; BDH ve Katma Değerli Servisler konusunda  sektörün öncü firmalarından Bay Yardım iş birliği ile geliştirilen bu hizmet paketi kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinde müşterilerin istediği yerden arızalı cihazını 24 saatte teslim alarak hızlı servis taahhüdü sağlıyor, müşterilerine kesintisiz iletişim sunabilmek için onarım sürecinde kullanabilecekleri yedek cihaz veriyor, tamir edilen cihazları müşterilerin talep edeceği adrese teslim ediyor ve mevcut 24 aylık üretici garanti süresine ek +1 yıl garanti avantajı sunuyor. 

Türk Telekom müşterilerine bu ayrıcalıklı servisi faturaya ek 12 ay taksit ve lansmana özel fiyat fırsatlarıyla Türk Telekom mağazalarında sunuyor.

“İlk ve tek olan ayrıcalıklı bir servise imza atıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, şöyle konuştu: “Pandeminin hayatımızda daha önemli hale getirdiği yerinde hizmet alma alışkanlığına cevap verebilecek, müşterilerimizin memnuniyetini artıracak ve kanalımızdaki satışları destekleyecek güçlü bir teklif sunuyoruz. Uygulamamız kapsamında sunduğumuz olanaklarla sektörde önemli bir ayrıcalık sağlayan bu hizmet paketini müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” 

Akıllı Servis VIP Paketi satın alan müşteriler “0850 455 0 500” numaralı Bay Yardım Müşteri Destek Hattı’nı arayarak Türk Telekom Akıllı Servis VIP avantajlarından yararlanabilecek.

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